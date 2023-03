Aktualisiert am

Kommission in Sachsen : Deutschland ist nicht auf Waldbrände vorbereitet

Im vergangenen Sommer brannte in vielen Teilen Deutschlands der Wald. In Sachsen hat eine Expertenkommission jetzt Konsequenzen aus den Katastrophen formuliert.

Rauch steigt bei einem Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz in den Himmel Bild: dpa

Die Frühlingssonne bringt bereits das erste Grün auf den im Sommer vergangenen Jahres verbrannten Waldflächen hervor. Während sich die Natur vergleichsweise schnell erholt, benötigen Brand- und Katastrophenschützer Zeit, um Konsequenzen aus dem verhängnisvollen Geschehen zu ziehen, das vor allem im August 2022 die Sächsische Schweiz, aber auch den Norden des Freistaats sowie Waldgebiete in Brandenburg und Sachsen-Anhalt in Atem hielt.

Schon damals war die einhellige Meinung, dass Deutschland angesichts der Veränderung des Klimas künftig häufiger mit Flächenbränden zu tun haben wird. Was das im Einzelnen bedeutet, hat eine Expertenkommission im Auftrag der sächsischen Regierung zusammengetragen, die am Dienstag in Dresden ihre Ergebnisse vorstellte.