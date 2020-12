Merkels Erbe : Ein Tausendsassa

Im kommenden Jahr scheiden der mächtigste Mann und die mächtigste Frau der Welt aus ihren Ämtern. So wurden der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls oft bezeichnet. Vom mächtigsten Paar im Erdenrund wollte jedoch niemand sprechen. Donald Trump und Angela Merkel fanden nie zueinander. Sie unterscheiden sich als Personen und Politiker in allem, in dem man sich unterscheiden kann, und das bis zum Schluss. Merkel hatte schon vor mehr als einem Jahr angekündigt, keine weitere Wiederwahl anzustreben. Trump, der unbedingt eine zweite Amtszeit wollte, erwies sich dagegen auch noch als schlechter Verlierer. Er klammerte sich trotzig wie ein Kind an die Lüge, das Amt sei ihm „gestohlen“ worden.

Wird die freie Welt angesichts dieses Doppelwechsels eine Zeitlang führungslos sein, wie insbesondere jene Mächte hoffen könnten, die davon profitieren würden, also vor allem China und Russland? Das steht nicht zu befürchten. Weniger Führung als unter Trump ist nicht möglich. Und auch kein größerer Dilettantismus. Der künftige Präsident Biden ist zum Glück ein politischer Profi. Er bringt das nötige Rüstzeug und die Mannschaft mit, um Ordnung in das außenpolitische Chaos zu bringen, das Trump hinterlässt.

Man darf erwarten, dass die neue Administration von Anfang an daran arbeiten wird, die Entfremdung im Verhältnis zu den Verbündeten zu überwinden, für die hauptsächlich Trump verantwortlich war. In den transatlantischen Beziehungen herrschte eine Sprach- und Fassungslosigkeit, wie es sie seit Gründung der Nato nicht gegeben hatte. Auch Biden muss und wird darauf bestehen, dass die Europäer selbst mehr für ihre Sicherheit tun, was militärisches Eingreifen auf anderen Kontinenten erfordern kann. Doch Biden wird diese Forderung nicht im Stil eines Schutzgelderpressers vorbringen, den Trump nur insofern variierte, als er sich auch in aller Öffentlichkeit wie ein Geldeintreiber benahm.

Ohne Kompromisse geht es nicht

Doch werden die Europäer ihr Gelübde, sich zu bessern, auch beherzigen, wenn im Januar die Plage Trump von ihnen genommen ist? Diese Frage lenkt den Blick besonders nach Deutschland, wo schon lange und wortreich davon geredet wird, dass man größere Verantwortung in der Welt übernehmen müsse. Wenn es dann aber darum geht, sich dafür zu rüsten, wird die Republik ganz schnell kleinlaut. Das zeigte auch wieder der jüngste Disput über die Frage, ob die Drohnen der Bundeswehr auch Waffen tragen sollen. Verbündete Staaten haben da nicht lange gefackelt. In Deutschland aber geht das nicht ohne eine politisch-moralische Grundsatzdiskussion, die auch nach Jahren die Entscheidung scheut.

Käme es nach der Bundestagswahl zu einem Regierungsbündnis aus Grünen, SPD und Linkspartei, dann würden die Drohnen wohl allenfalls Flugblätter zum gewaltfreien Konfliktmanagement in gendergerechter Sprache abwerfen dürfen. Nicht nur dieser Aussicht halber ist zu hoffen, dass der nächste Kanzler Laschet, Merz, Röttgen oder Söder heißt. Jeder von ihnen müsste freilich wie schon Merkel Kompromisse mit einem Koalitionspartner schließen, nicht nur in der Drohnenfrage. Die Ministerpräsidenten Laschet und Söder kennen dieses mühsame Geschäft bereits. Aber nicht einmal sie können einen Erfahrungsschatz vorweisen, wie ihn die Kanzlerin in anderthalb Jahrzehnten in ihren Koalitionen und auch auf dem internationalen Parkett sammelte.

Berlin darf Paris nicht alleinlassen

Merkel beging in der Flüchtlingskrise Fehler, die man nicht von ihr erwartet hätte. Doch hielt sie in den Jahren davor und auch danach die EU-Europäer gegen wachsende Zentrifugalkräfte zusammen. Vollständig gewürdigt wird diese Leistung wohl erst, wenn Merkel aus dem Amt geschieden ist und ein anderer den ehrlichen Makler im Zentrum Europas machen muss, der Kompromisse und Zukunftspläne schmiedet.