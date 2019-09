Klimapolitik : Der Offenbarungseid der Merkel-Ära

Es zeichnet diese Koalition aus, dass sie sich vom Protest der Klima-Aktivisten zwar durchaus beeindrucken, aber nicht lenken lässt. Wenn Wortführer des „Klimastreiks“ die Bedrohung des Klimawandels als Neuauflage der „atomaren Bedrohung“ im Kalten Krieg aufbauschen, bringt das vielleicht eine stolze Zahl von Demonstranten auf die Straße, bietet aber ebenso wenig Gewähr für kluge Politik wie die Massenkundgebungen der Friedensbewegung. Die Ziele der Koalition standen schon vor den Protesten fest: Weil bis 2020 nicht eingehalten werden kann, wozu sich Deutschland international verpflichtet hat, muss gesetzlich festgeschrieben werden, dass umso mehr getan wird, um Strafzahlungen abzuwenden und die nächste Zielmarke für 2030 einzuhalten. Der Entwurf für das Klimaschutzgesetz aus dem Umweltministerium brachte im Februar ins Rollen, was in der Nacht zum Freitag als Krönung der Ära Merkel verhandelt wurde. Oder besser gesagt, so viel Greta Thunberg muss sein: als Offenbarungseid ihrer Amtszeit.

Auch wenn das Klima-Paket der Koalition am Freitag zu einem Eckpunkte-Päckchen schrumpfte, ein Scheitern konnte sich die Koalition nicht leisten. Eingeklemmt zwischen Leugnern und Missionaren, hin und hergerissen auch zwischen strengen und vorgeblichen Marktwirtschaftlern handelte sie eine jener berühmten Kompromisse aus, die nur die Kompromissbereiten zufriedenstellen können.

Es wird also für fossile Kraft- und Heizstoffe keine reine CO2-Steuer geben, aber auch keinen reinen Emissionshandel. Der Preis für Kohlendioxid, der sich im Handel mit Zertifikaten bildet, soll sich an einen festgelegten Korridor halten. Nicht allein die Menge an Kohlendioxid wird dadurch vorgegeben, die ausgestoßen werden darf, sondern auch die Preisbildung. Da paart sich eine Politik, die den Unternehmen so viel Freiheit wie möglich geben und deshalb nur so viel Staat wie nötig einsetzen möchte, mit einer Politik, die alles unter Kontrolle haben und deshalb mit so viel Staat wie möglich regieren möchte.

Die Mischform folgt einem Dilemma. Die Menge an zulässigen Treibhausgasen herabzusetzen, ist eine vergleichsweise einfache Angelegenheit, aber mit dem Preis für den Verbraucher herauszurücken, birgt ein hohes Risiko. Ist der Preis zu niedrig, drohen anhaltende Proteste von Fridays-for-Future und Wahlverluste nach links, ist er zu hoch, drohen die deutschen „Gelbwesten“ und Wahlverluste nach rechts. Hoffnung für die Koalition vermittelt nur eine andere Gleichung: Merken Klima-Wähler, dass ihr grünes Gewissen teurer wird als sie selbst verkraften, und merken Anhänger der AfD, dass Wohlstand und Wohlfahrt nicht an der Klimapolitik zugrundegehen, sammelt sich die Gesellschaft vielleicht wieder in der Mitte. Das Ergebnis solcher Überlegungen sind eine Fülle flankierender Maßnahmen, die den Kern, den Preis, überdecken. Sie sollen den Eindruck vermitteln, dass niemand etwas verliert.

Wird die Koalition damit durchkommen? Sie lässt sich die Umverteilung zugunsten des Klimaschutzes mehr kosten, als es ihre bisherige Prioritätenliste verträgt – für vieles andere wird weniger oder kein Geld mehr da sein. Dass nun Umweltverbände dennoch von einem „Versagen auf ganzer Linie“ sprechen ist genauso übertrieben wie die Versicherung, dass eine Umstellung von Wirtschaft und Gesellschaft auf Klimaneutralität in den privaten wie öffentlichen Haushalten nebenher finanziert werden kann. Wo in den kommenden vier Jahren zusätzliche 54 Milliarden Euro herkommen sollen, ohne in die Neuverschuldung zu rutschen, wird der Bundesregierung noch manches Rechenkunststück und den Steuerzahler noch manchen Verzicht abverlangen. Die Lasten werden danach außerdem mit Sicherheit noch kräftig steigen, nicht sinken – was dann?

Leichte Vorteile in Richtung CDU und CSU

Ob der Mittelweg, den die Koalition eingeschlagen hat (mit leichten Vorteilen für die Richtung, die CDU und CSU vorgegeben haben), der richtige ist, wird sich national und in der EU erweisen. Wenn die Gesetzgebung im Bundestag und Bundesrat in Gang kommt, sitzen FDP und Grüne mit am Tisch. Vorschläge der FDP sind jetzt schon untergebracht. Die Grünen werden sich auf die Seite derer schlagen, denen der Preis für Treibhausgase viel zu niedrig liegt und denen die „Transformation“ viel zu langsam geht. Viel schneller wird es aber schon mit Blick auf Europa nicht gehen: Weder ist der Kohleausstieg im europäischen Emissionshandel schon klimafreundlich eingepreist noch zeichnet sich ab, wie das deutsche Klimaschutzgesetz eines Tages europäisch flankiert wird. Die Ungeduld bezieht sich in der EU vornehmlich auf einen Punkt: bloß nicht noch ein deutscher Sonderweg.

Für die internationale Klimagemeinschaft gilt das nicht. Da nicht damit zu rechnen ist, dass das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klima-Abkommens eingehalten wird, richten sich alle Hoffnungen einer realistischen Klimapolitik darauf, dass sich, angekurbelt durch staatliche Vorgaben, das Verhalten der Bürger auf breiter Front verändert. Deutschland kann mit seinem Klimaschutzgesetz dafür ein Vorbild sein, auch wenn Politiker nicht so vermessen sein sollten, sich wie mancher Klimaforscher aufzuführen: Sie können nicht wissen, was in fünfzig Jahren ist.