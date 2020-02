IAA : Feldmann am Steuer, das wird teuer!

So fing alles an: auf der IAA 1951 in Frankfurt am Main. Bild: BMW AG

Es ist kein Naturgesetz, dass die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt stattfindet, vor dem Krieg war sie in Berlin. Reinem Zufall entsprang es allerdings auch nicht, dass die IAA, Deutschlands besucherstärkste Messe, von 1951 an in der Stadt am Main ausgerichtet wurde. Nicht nur, weil der ausrichtende Verband der Automobilindustrie (VDA) seinen Sitz hier hatte, sondern auch wegen des aufnahmefähigen Messegeländes, der gut ausgebauten Hotellerie und der guten Erreichbarkeit zu Lande und durch die Luft war Frankfurt fast siebzig Jahre lang erste Wahl.

Auch mit Blick auf die Zukunft hätte die deutsche Pendlerhauptstadt so gut wie alles, was dem Bild einer vernetzten Mobilität entspricht: einen Weltflughafen, einen Hauptbahnhof, durch den etwa die Hälfte des inländischen Fernverkehrs läuft, leistungsfähige Autobahnkreuze, einen alles in allem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und eine Bevölkerung, die jede fünfte Fahrt in der Stadt mit dem Fahrrad zurücklegt, Tendenz steigend. Am Rande erwähnt werden darf, dass die Messe Frankfurt anders als die meisten anderen deutschen Messegesellschaften ihr Geld selbst verdient und nicht am Subventionstropf hängt.