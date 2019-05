Verluste bei der Europawahl : Was die Volksparteien verlernt haben

Das Schlimmste ist nicht eingetreten. Das Europäische Parlament wird nicht von jenen beherrscht, die nicht nur das Parlament, sondern gleich die ganze EU abschaffen wollen. Die Erleichterung darüber ist den beiden deutschen Parteien, denen die europäische Integration seit jeher am Herzen liegt, jedoch kaum anzumerken. Denn der Erosionsprozess, unter dem besonders die SPD, zunehmend aber auch die CDU leidet, kam auch bei dieser Europawahl nicht zum Stehen.

Konkurrenz machen ihnen nicht mehr nur die Nationalisten. In die Liga der Volksparteien ist ein Wettbewerber aufgestiegen, der – als Fleisch vom Fleische der SPD – schon immer der Sozialdemokratie Stimmen abnahm, sie zunehmend aber auch der CDU entführt. Die Grünen mauserten sich zum Schrecken der Roten und Schwarzen, weil sie zur Hoffnung jener Deutschen wurden, die nichts mehr anfangen können mit den Positionen und dem Stil der von Schwindsucht geplagten Volksparteien, aber auch nicht an den rechten Rand ausweichen wollen.

Die Grünen sind ein Kind der Achtundsechziger-Bewegung und der „Neuen Sozialen Bewegungen“ in den Achtzigern. Sie haben schon bei ihrer Gründung politische Bedürfnisse (und Ängste) bedient, die von den Volksparteien, die damals diesen Namen noch voll und ganz verdienten, nicht adressiert wurden. Obwohl auch die Grünen inzwischen einen langen Marsch durch die Institutionen hinter sich haben, auf dem sie von einer Revoluzzer-Bewegung zur systembejahenden Partei wurden (die sie nie hatten werden wollen), ist ihnen das Gespür für den Zeitgeist nicht abhanden gekommen.

Das Rezo-Debakel offenbarte die Sprachlosigkeit der Volksparteien

Der verschafft ihnen enormen Auftrieb. Union und SPD haben dazu beigetragen. Nach wie vor zeigt sich, dass die angeblich „alternativlose“ Politik von „großen“ Koalitionen Konjunkturprogramme für die jeweiligen Oppositionsparteien sind – so sich diese nicht so ungeschickt anstellen wie die FDP. Union und SPD waren es auch, die urgrüne Themen ins Zentrum des politischen Diskurses rückten: Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit. Das war keinesfalls falsch, ganz im Gegenteil. Die großen Fragen zur Zukunft der Menschheit und ihres Planeten gehen zu oft im Kleinklein einer oft kaum über die Dauer der Legislaturperiode hinausreichenden Tagespolitik unter. Und wer, wenn nicht eine christlich-demokratische Partei, sollte sich um die Erhaltung der Schöpfung und des Erbes der nächsten Generationen kümmern? So konservativ ist sogar noch die CDU.

Die große Koalition hat auf diesem Feld, das sie selbst zur Gretchenfrage der deutschen Politik erklärte, einiges geleistet. Doch sind im Zuge der Energiewende auch unrealistische Erwartungen geweckt worden. Das Erreichte wurde nicht gut genug verkauft. Das „Rezo“-Debakel offenbarte auf drastische Weise die Sprachlosigkeit von Volksparteien, die zwar große Kommunikationsabteilungen unterhalten, jedoch das Kommunizieren mit dem Volk verlernt haben.

Die Grünen konnten genießen und schweigen. Sie sollten dem FDP-Vorsitzenden Lindner bis heute auf Knien dafür danken, dass sie noch nicht in einer Bundesregierung für den Doppelausstieg aus Atomkraft und Kohle, für Stromtrassen und Windradwälder, für Fahrverbote und höhere Steuern, (mit)verantwortlich zeichnen müssen, sondern sich als Wohlfühlpartei des reinen ökologischen Gewissens präsentieren können.

Es ist nicht alles gold, was grün glänzt

War’s das nun schon, auch in Deutschland, mit den Volksparteien? Auch die Grünen scheinen diesen Status immer noch für erstrebenswert zu halten. Die Wählerwanderungskarte zeigt, dass die Partei Wähler von rechts und links anzieht, obwohl bei weitem nicht alles Gold ist, was grün glänzt. Doch mehr und mehr nehmen die Grünen den Platz der SPD ein, weil sie den jungen Deutschen frischer und der Zukunft zugewandter erscheinen als die mit ihrem Schicksal hadernde Sozialdemokratie. Die wird ihren Niedergang nicht dadurch abwenden können, dass sie schon wieder die Person an der Parteispitze demontiert oder Gesetzesentwürfe ohne Zustimmung des Kanzleramtes verschickt. Ein Wiederaufstieg scheint für die SPD allenfalls aus der Opposition heraus möglich zu sein.

Die Zeichen mehren sich schon, dass CDU und CSU im Bund bald einen neuen Koalitionspartner brauchen. Wie aber wird die Union in der nächsten Bundestagswahl so stark, dass in einem schwarz-grünen Bündnis oder einer Jamaika-Koalition der Schwanz nicht mit dem Hund wackelt? Kramp-Karrenbauer muss, um endlich die Handbremse lösen zu können, auch ins Kanzleramt einziehen; der CSU schadete es nicht, dass Söder in Personalunion Regierungschef und Parteivorsitzender ist. Bei aller Fixierung auf den Wettstreit mit den Grünen um Stimmen in der linken Mitte darf auch die CDU nicht vergessen, dass Volkspartei nur sein kann, wer auf seinen beiden Flügeln zu integrieren weiß. Dieses Kunststück gelingt keinem Politiker allein; dem muss die CDU in der Nach-Merkel-Ära wieder Rechnung tragen.

Vor allem aber muss die Union wieder erkennbar ein Gefühl für das bekommen, was die jungen Deutschen umtreibt. Sonst könnte es sein, dass das Jahr 2019 später einmal in den Geschichtsbüchern das 1968 des digitalen Zeitalters genannt wird.