Corona-Isolationspflicht : Verwirrender Alleingang

FAZ Plus Artikel: Umfrage unter Schulleitern : Mehr Gewalt gegen Lehrer nach der Corona-Pandemie

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) verzeichnet an knapp 20.000 Schulen in den vergangenen fünf Jahren psychische, an 10.000 physische und Cybergewalt. Die Eindämmung fällt offenkundig schwer.