COP26 in Glasgow : Kleines deutsches Klima-Karo

Der UN-Klimagipfel in Glasgow sollte Deutschland zeigen, wo die Grenzen seiner Klimapolitik liegen. Nicht die Ziele sind entscheidend, sondern Wege und Mittel.

Nähert sich eine UN-Klimakonferenz, weitet sich der Blick der deutschen Klimadebatte auf weithin unbekanntes Gelände. Was dann betrachtet werden muss, ist eine Dimension des Klimaschutzes, der in der deutschen Auseinandersetzung mit dem Klimawandel kaum vorkommt: der Rest der Welt. Dort ist, wie in Deutschland und der EU, trotz vieler Rückschläge und Versäumnisse vieles erreicht worden seit dem Pariser Klima-Abkommen von 2015.

Doch klar ist auch, dass sich schon seit Jahren ein „Paris Gap“ auftut, eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die nicht kleiner, sondern größer wird. Dass das damals gesetzte Ziel noch realistisch ist, die Erwärmung der Erdatmosphäre in diesem Jahrhundert auf möglichst nur 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten zu begrenzen, glaubt wohl nur noch, wer Wunder für möglich hält.

Vergeblich sind aber weder nationale noch internationale Anstrengungen wie vom Sonntag an auf der UN-Konferenz in Glasgow. Dort soll zumindest sichergestellt werden, dass das Abkommen von Paris noch ernst genommen wird. Das wird vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer interessieren, die auf Milliarden-Unterstützung warten, die damals zugesichert wurde. Streit wird es weiter auch darüber geben, wie die Minderung von Treibhausgasemissionen in der internationalen Zusammenarbeit angerechnet wird. Entscheidend aber wird sein, ob und wie nationale Klimaziele verwirklicht werden.

Wirkliches Gewicht hat Deutschland nicht

Deutschland versteht sich dabei als Vorreiter, wirkliches Gewicht hat es aber nicht. Den Ton geben China, Indien, Russland, Amerika und andere aufstrebende Länder an, die auf eine Rohstoffförderung in den kommenden Jahrzehnten vertrauen, deren Ausmaße das Paris-Abkommen Makulatur werden lässt.

Wenn Deutschland also wieder einmal neue ehrgeizige Klimaziele beschließt, kompensiert das im Weltmaßstab nicht einmal die Treibhausgase, die bei der Zementproduktion in China entstehen. Auch da gilt: Vergeblich ist deshalb die deutsche Politik nicht. Sie sollte allerdings weit stärker Kosten und Nutzen im Blick haben und sich danach ausrichten, was Schwellenländer und Schwergewichte unter den Industrieländern an der deutschen Klimapolitik attraktiv finden könnten.

Die größte Attraktion liefern nicht, wie in Deutschland und in Brüssel immer glauben gemacht wird, die Ziele. Attraktiv sind vor allem die Mittel und Wege, die dazu führen, diese Ziele auch zu erreichen. Da spielt sich in Deutschland trotz aller klimapolitischer Aufrüstung dasselbe ab wie international. Erstens reichen die Mittel nicht, die eingesetzt werden. Zweitens werden Mittel, die reichen würden, nicht eingesetzt. Und drittens wird der Weg noch dadurch erschwert, dass den Mitteln, die sich bewährt haben, zu wenig Vertrauen geschenkt wird.

Setzt die Ampel auf fossile Mittel?

Der erste Punkt betrifft die erneuerbaren Energien. Ihr Ausbau in Deutschland müsste angesichts der Bedürfnisse der Industrie so gigantisch sein, dass es besser wäre, auch andere Mittel einzusetzen. Daran wird die sich abzeichnende Ampelkoalition nicht vorbeikommen. Sie wird den verstärkten Einstieg in den fossilen Energieträger Gas betreiben müssen, will sie den Industriestandort retten und – verkehrte Welt – die Rückkehr zur weit klimafreundlicheren Kernkraft verhindern.

Damit kommt der zweite Punkt ins Spiel. Deutschland nimmt neue Technik wie die Kohlendioxid-Speicherung und alte Technik wie die Kernkraft nicht ernsthaft in den Blick, obgleich sie weltweit Fortschritte machen, hierzulande aber aus rein ideologischen Gründen verworfen werden. Dieser Widerspruch ist so krass, dass er auch auf UN-Konferenzen Zweifel daran nähren dürfte, es gehe dem deutschen Klima-Aktionismus tatsächlich nur ums Klima.

Der dritte Punkt betrifft den Kern einer effektiven Klimapolitik, die Preisbildung für die Emission von Treibhausgasen. Sie hat sich als das beste Mittel erwiesen, Klimaneutralität anzustreben. Dennoch wird sie immer wieder mit Vorgaben und Kosten überfrachtet, weil politisches Misstrauen gegen marktwirtschaftliche Mittel neue Direktiven hervorbringt. Der Klassiker ist der Kohleausstieg. Er kommt ohnehin mit dem Emissionshandel, kostet nun aber ein Vielfaches. Dasselbe gilt für fossile Verbrennungsmotore. Wollte Deutschland international Autorität gewinnen, wäre eine konsequentere CO2-Preispolitik ein Ansatzpunkt.

Ein internationaler Klub mit einer einheitlichen Preisbildung über den Emissionshandel wäre ein Riesenfortschritt. Ansätze dafür gibt es, die EU ist immerhin schon seit Jahren so weit, wenn auch noch nicht am Ziel. In Deutschland gehen solche Herausforderungen der Klima-Außenpolitik aber im Klein-Klein-Klima-Karo unter.

Ähnlich ist es mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie auf ihrem Weg in die Klimaneutralität. Bislang gibt es dafür allenfalls Planspiele über Beihilfen, Abschottung und Protektionismus. Die Konferenz in Glasgow sollte deshalb auch Anlass sein, darüber nachzudenken, ob es sich lohnt, am Ast zu sägen, auf dem man sitzt. Selbst und gerade dann, wenn es darum geht, ein Wunder zu vollbringen.