Kandidatur um CDU-Vorsitz : Röttgen braucht Merz, Merz braucht Röttgen

Eine Woche lang spielten sie Kandidaten-Mikado. Dann aber wollte Röttgen wieder einmal der Erste sein. Früh am Freitag gab er seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekannt. Am hessischen Horizont war unerwartet ein weiterer Bewerber aufgetaucht: der scheidende Kanzleramtsminister Braun. Das Feld ist damit aber noch nicht komplett. Auch der schon zweimal unterlegene Merz wird sich die Chance nicht entgehen lassen, nach dem Vorsitz zu greifen, jetzt, da ihm das „Establishment“ nicht mehr in die Quere kommen kann.

Röttgen präsentiert sich als die mittigste Mitte

Denn dass der Parteitag im Januar sich nach dem Votum der „Basis“ richten muss, steht fest. Dass dieses Votum sehr eindeutig zugunsten eines Kandidaten ausfällt, jedoch nicht. Es ist gut möglich, dass eine Stichwahl nötig wird, nach Lage der Dinge und dem Stand der Stimmung am ehesten zwischen Merz und Röttgen. Sie bedienen unterschiedliche Hoffnungen in der Partei. Röttgen präsentiert sich als die mittigste Mitte, die man sich vorstellen kann. Er warnt vor einer Rechtsverschiebung. Namen muss er keinen nennen. Merz ist bekanntlich der Held all jener, die wieder klare Kante von der CDU erwarten.

Politisch liegen Röttgen und Merz freilich gar nicht so weit auseinander. Auch Merz weiß (besser als mancher seiner „Ultras“), dass sich das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen lässt und die Union auch früher schon die Wahlen nicht am Rand gewonnen hat. Röttgen wiederum sollte klar sein, dass die CDU sich trotzdem wieder um die konservative Klientel kümmern muss, die sich unter Merkel enttäuscht abwandte.

Die Zukunft der CDU hängt auch vom Verlierer ab

Denn zu alter Volksparteistärke wird die CDU nur zurückfinden, wenn es ihr gelingt, die sich als modern empfindende Mitte und das konservative Bürgertum anzuziehen und zu halten. Röttgen würde dazu Merz brauchen, Merz Röttgen. Die Zukunft der CDU wird nicht nur von dem Weg abhängen, den der Gewinner der Mitgliederbefragung einschlägt, sondern auch davon, ob der Verlierer und dessen Anhänger ihn mitgehen.