Führungsvakuum in der CDU : Stabil nur ohne Merkel

Am Wochenende kommt in München wie jedes Jahr ein erheblicher Teil der politischen Führungselite der Welt zusammen. Die Sicherheitskonferenz schmückt Deutschland, weil der vielfach in Zweifel gezogene Anspruch des Landes, international größeres Gewicht zu entwickeln, durch ein solches Treffen immerhin ein bisschen unterstrichen wird.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sprechen, derjenige also, der kürzlich in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel Zweifel geäußert hatte, ob das deutsche Volk die notwendige Lehre aus seiner Geschichte in vollem Umfang gezogen hat. Flughöhe gibt es also genug. Die Bundeskanzlerin wird nicht in München sein, was schlicht damit begründet wird, dass sie nur alle zwei Jahre an der Konferenz teilnehme.

Die Planung stammt aus einer Zeit lange vor dem Montag dieser Woche, als die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ankündigte, nicht nur dieses Amt, sondern auch die Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur fahrenzulassen. Gleichwohl scheint die Konstellation in München zu den Umständen zu passen. Anwesend bei der Sicherheitskonferenz ist der deutsche Präsident, der innerhalb seines Landes wenig, außerhalb keine operative Macht besitzt – sondern nur Autorität. Ein Präsident, der sich während seiner bisherigen Amtszeit um nichts so sehr sorgt wie um die Zukunft der Demokratie.

Deutschland, Festung im Weltensturm?

Es fehlt die Frau, auf die zumindest jener Teil der Welt, der sich der Demokratie verpflichtet fühlt, seit Jahren große Hoffnungen setzt. Amerika hat einen erratischen Präsidenten, Russland kratzt am europäischen Frieden, die Türkei wird zur Diktatur, das autokratische China verfestigt seinen Anspruch, Weltmacht zu sein, das Vereinigte Königreich verlässt die EU, der französische Präsident kämpft gegen eine starke Rechte und Widerstände in gelben Westen, Italien liebäugelt mit den Populisten, Ungarn und Polen rütteln an Grundfesten der EU, Spanien beschäftigt sich mit der Regierungsbildung, als gäbe es keine Welt drum herum.

Da, so denken viele, ist es gut zu wissen, dass wenigstens das wirtschaftlich starke Deutschland eine Festung der politischen Stabilität inmitten des Weltensturms ist. Seit vielen Jahren wird diese Stabilität, vor allem im Ausland, aber nicht nur dort, ganz selbstverständlich mit ein und demselben Namen verbunden, als gälte die Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes: Angela Merkel.

Doch schneller als vermutet ist es mit dieser Gewissheit vorbei, seit Montag Vormittag, seit Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug angekündigt hat, ausgelöst durch die Wahl eines FDP-Politikers zum thüringischen Ministerpräsidenten mit den Stimmen von CDU und AfD. Der Plan Merkels, nach der geordneten Übergabe des Parteivorsitzes in aller Ruhe bis zum Herbst 2021 weiterregieren zu können, um dann auch die Schlüssel für das Kanzleramt geordnet zu übergeben, ist nicht aufgegangen.

Nun weiß jeder mögliche Nachfolger Kramp-Karrenbauers und Bewerber um das Kanzleramt, dass es nicht bloß ein „Wagnis“ (Merkel) ist, unter einer mächtigen Kanzlerin als Vorsitzende(r) die Zeit bis zur Wahl mehr oder weniger sinnvoll zu verbringen, sondern ein Höllenritt ist, der alle Gedanken über eine weitere Karriere gegenstandslos werden lassen kann.

Um „Weimar“ geht es nicht

Um gleich mit dem häufig zu hörenden Weimar-Vergleich aufzuräumen: Der ist falsch. Die Weimarer Republik folgte auf eine Monarchie und konnte nicht auf demokratischen Erfahrungen aufbauen. Der Westen der Bundesrepublik des Jahres 2020 blickt dagegen auf sieben Jahrzehnte erfolgreicher Demokratie zurück, der Osten auf drei. Nicht nur die vor allem von der AfD geschmähten Eliten, sondern die ganz große Mehrheit der Deutschen wird trotz aller in Umfragen geäußerten Kritik an der Demokratie diese nicht einfach den Bach runtergehen lassen.

Dennoch geht es inzwischen um mehr als eine ungelenke Ministerpräsidentenwahl, um mehr als die Frage, wer der nächste CDU-Vorsitzende wird oder ob die Bundestagswahl regulär Ende nächsten Jahres stattfindet oder früher. Es geht darum, ob Deutschland so stabil und gut führbar bleibt, wie es das seit siebzig Jahren ist, ganz gleich, ob die CDU oder die SPD den Kanzler stellte, ob eine „kleine“ oder eine „große“ Koalition am Ruder war, ob ein Mann oder eine Frau an der Spitze standen.

Die spannendste personelle Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist noch nicht einmal die nach der Neubesetzung an der CDU-Spitze oder nach der Kanzlerkandidatur. Sondern zunächst diese: Ist Angela Merkel bereit, vorzeitig ihren Kanzlerposten zu räumen, so wie sie das mit dem Parteivorsitz getan hat? Sie hatte damals ihre Bereitschaft erklärt, bis zum regulären Ende der Legislaturperiode zu bleiben, jedoch zugleich erkennen lassen, dass das nicht so sein müsse. Nach dem Scheitern Kramp-Karrenbauers dürfte in der Union die Überzeugung wachsen, dass die Ära Merkel vor dem Herbst 2021 enden muss. Unklare Führungsverhältnisse würden nicht nur der Union, sondern auch der Stabilität Deutschlands und damit Europas schaden.