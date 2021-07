CDU im Wahlkampf : Maaßen protzt

So unhaltbar der ehemalige Verfassungsschutzpräsident auch sein mag: Die CDU sollte sich nicht zur Parteiausschlusspartei machen lassen. Davon gibt es schon zu viele in Deutschland.

Die Republik sehnt sich angeblich nach einem Wahlkampf, in dem es um Inhalte und um sachlichen Tiefgang geht, und bekommt – Hans-Georg Maaßen. Aus grüner Sicht kann man verstehen, dass jede Ablenkung willkommen ist, selbst wenn sie in den Thüringer Wald, nach Hildburghausen führt. Der dortige Vorsitzende des CDU-Kreisverbands griff jetzt mit einer dramatischen Erklärung in den Bundestagswahlkampf ein: Hans-Georg Maaßen bleibt Direktkandidat der CDU für den Wahlkreis Suhl-Schmalkalden-Meiningen-Hildburghausen-Sonneberg!

Ist damit die Pressefreiheit in Deutschland bedroht? So sarkastisch muss man fragen, wenn man die Debatte der vergangenen Tage verfolgt hat. Maaßen hatte wieder einmal mit überdrehten Formulierungen auf sich aufmerksam gemacht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe einen „klaren Linksdrall“, was aus seinem Munde nicht besonders überraschend war, da alles in Deutschland aus seiner Sicht irgendwie einen Linksdrall hat.