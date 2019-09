Wie bürgerlich ist die AfD? : Die schizophrene Partei

Als die AfD mit Professoren an Bord noch bürgerlich war: Der damalige AfD-Vorsitzende Bernd Lucke (r), am 22. Mai 2015 während einer Pressekonferenz im Stadtschloss Potsdam. Links steht der heutige AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Alexander Gauland. Bild: dpa

Ein wenig spießbürgerlich war die deutsche Öffentlichkeit in jüngerer Zeit schon öfter. Aber das ist dann doch das unübertroffene Spitzendeckchen auf dem Wohnzimmertisch des Mainstreams: Die unbeholfene Bemerkung einer Fernseh-Moderatorin über eine mögliche „bürgerliche“ Koalition aus CDU und AfD ruft empörte Reaktionen hervor. Man glaubt es kaum: Der Chefredakteur des Senders, für den die Moderatorin arbeitet, entschuldigt sich für den „Versprecher“. Und der Generalsekretär einer Partei, die zu Willy Brandts Tagen noch aufgeheult hätte, wäre sie als „bürgerlich“ bezeichnet worden, sagt im Zentralorgan der Bourgeoisie: „Das geht auf gar keinen Fall.“ Bürgerlich – ist das nun wieder ein politischer Ehrentitel, der nicht angetastet werden darf?

Die neue Definition von bürgerlich muss wohl heißen: alle, außer der AfD. Das ist dann doch etwas zu einfach, schien doch der Traum des Liberalismus fast schon in Erfüllung gegangen zu sein. Denn auch er wollte einmal, lang, lang ist’s her, die klassenlose Gesellschaft, nur eben als Bürgergesellschaft. Im Westen schien ihm das tatsächlich gelungen zu sein, ist doch dessen Sozialgeschichte seit den Tagen des 19. Jahrhunderts eine Geschichte der Verbürgerlichung. Die ging so weit, dass es das „Bürgertum“ schon gar nicht mehr braucht, wo doch alle irgendwie Bürger sind.* Von „Zivilgesellschaft“ wird in Deutschland gesprochen, wo man früher von „bürgerlicher Gesellschaft“ sprach.

Oder liegt die Vermeidung des Wortes daran, dass Sehnsucht und Qual, ein Bürger zu sein, wie man es noch bei Thomas Mann schmökern konnte, nach Holocaust und Krieg in der Bundesrepublik (von der DDR einmal ganz zu schweigen) zu einem Stigma, zu einem politischen Makel geworden waren? Ausgerechnet aber die Generation, die mit der Verachtung deshalb am weitesten ging, verbürgerlichte sich am schnellsten. Die Werte, die das Bürgertum der Mütter und Väter des Grundgesetzes in die zweite Republik gerettet hatten, waren dann offenbar doch nicht so verkehrt. Spätestens als Winfried Kretschmann die Mao-Bibel ins Feuer warf und Josef „Joschka“ Fischer den Dreiteiler überzog, fehlte den 68ern nur noch der Hut zum Spießbürger.

Die Grünen sind deshalb nun auch „bürgerlich“, und die schwarz-grünen Koalitionen im Land lassen sich gerne dadurch adeln, dass sie als Happy-End der bürgerlichen Spaltung einer weitgehend nivellierten Mittelstandsgesellschaft dargestellt werden. Die schlechthin bürgerlichen Parteien, CDU/CSU und FDP, haben ihren Frieden damit gemacht – aus einem sehr bürgerlichen Motiv heraus, der Machtfrage in „ihrer“ Staatsform, der liberalen Demokratie. Was aber ist nun mit dem Bürgertum, das dabei nicht mitmachen will?

„Professorenpartei“ a.D.

Es gründete die AfD. Dass die „Professorenpartei“ eines Bernd Lucke eine durch und durch bürgerliche Parteigründung war, sah zumindest jeder Nostalgiker sofort. Denn sie strotzte nur so vor Bildung und Besitz, vor Nation und (Neo)Liberalismus, vor Recht und Ordnung. Bürgerlich waren auch die Werte, die von Luckes Anhängern gepredigt wurden: Familie, Schule, Rechtsstaat, Eigentum, Souveränität, Nation. Wer damals sagte, es handele sich nur um eine reaktionäre und rechtspopulistische Partei, hatte nichts verstanden (weshalb das heute auch niemand mehr sagt, komischerweise auch diejenigen, die es damals am lautesten riefen).