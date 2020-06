Reaktion auf Tiergarten-Mord : Freibrief für Aggressionen aller Art

Eine Anklage ist noch keine Verurteilung. Doch darf man annehmen, dass der Generalbundesanwalt nicht leichtfertig eine Anschuldigung erhebt, die einen russischen Staatsbürger betrifft und die russische Regierung. Moskau soll den Befehl zur Ermordung eines Georgiers in Berlin erteilt haben, dem es vorwarf, ein Terrorist gewesen zu sein. Auch die Bundesregierung zweifelt offenbar nicht mehr daran, dass es sich um einen politisch motivierten Auftragsmord handelte.

Dann wäre diese Bluttat in aller Öffentlichkeit ein weiteres Beispiel dafür, dass der Kreml sich nach wie vor nicht scheute, missliebige Personen auch auf fremdem Territorium zu „liquidieren“. Mit solchen Taten demonstriert Moskau seinen Feinden, wie weit sein Arm reicht. Damit ist aber auch eine Botschaft an die Staaten verbunden, auf deren Gebiet gemordet wird. Sie lautet: Wir fürchten eure Reaktion nicht.

Nach dem Giftanschlag auf den Doppelagenten Skripal in Großbritannien hatten fast dreißig Staaten mehr als 140 russische Diplomaten ausgewiesen. Das hielt Moskau aber offenbar nicht davon ab, einen weiteren Tötungsauftrag zu erteilen, dieses Mal mit einem Ziel in Deutschland. Bisher mussten deswegen nur zwei russische Diplomaten Berlin verlassen. Die deutsche Politik ist nicht dafür bekannt, im Verhältnis zu Moskau überzureagieren. Erst fünf Jahre nach dem massiven Hacker-Angriff auf den Deutschen Bundestag warf die Bundeskanzlerin dem Kreml eine „Strategie der hybriden Kriegsführung“ vor.

Die „weiteren Maßnahmen“, die sich die Bundesregierung Außenminister Maas zufolge nach dem Tiergarten-Mord „ausdrücklich vorbehält“, dürften nicht so lange auf sich warten lassen. Denn ein Wegducken käme der Ausstellung eines Freibriefs für Aggressionen aller Art gleich. Putin nutzt die Uneinigkeit und die Unentschlossenheit des Westens aus, wo und wie er nur kann. Aber brauchen wir nicht Moskau, um die Kriege in der Ukraine, in Syrien und Libyen zu beenden, wie es so oft heißt? Moskau hat kein Interesse an einer dauerhaften Beilegung dieser Krisen. Seine Macht in der internationalen Politik erwächst nicht aus der Befähigung zum Konstruktiven, sondern aus der Bereitschaft zur Destruktion. Von dieser Generallinie bringt man den Kreml nicht mit einer Politik des Appeasement ab.