Superwahljahr 2021 : Die CDU vor dem Machtwechsel

Der CDU steht ein ruhiger Machtwechsel bevor. Parteitage, auf denen eine neue Führung gewählt wird, müssen eigentlich anders verlaufen. Die Dauer stürmischen Beifalls, die Begeisterung der Delegierten, der stimmungsvolle „Aufbruch“, so inszeniert das jeweils wirken mag, sind wichtige Indizien für Rückhalt, Engagement und Überzeugungskraft. Dass in der CDU das letzte Mal gejubelt wurde, ist fast drei Jahre her.

Im Februar 2018 wurde Annegret Kramp-Karrenbauer mit annähernd 99 Prozent zur neuen Generalsekretärin gewählt. Für einen Moment war die CDU im Rausch. Nach dem zerstörerischen Streit über die Flüchtlingspolitik Angela Merkels konnten sich deren Kritiker über ein Signal der Endlichkeit ihrer Herrschaft freuen. Die Merkel-Freunde dagegen wähnten noch alles in den Händen der übermächtigen Vorsitzenden und Kanzlerin, die ihren Rückzug erst acht Monate später ankündigte.

Wenn in knapp zwei Wochen wieder ein neuer Vorsitzender der Volkspartei CDU gewählt wird, gibt es keinen Beifall. Jedenfalls keinen kollektiven, kein Gruppenerlebnis zur Selbstvergewisserung. Nicht um Beifall zu geben, werden sich die Delegierten erheben, sondern um zur Post zu gehen, weil das auf dem digitalen Parteitag elektronisch ermittelte Ergebnis per Brief bestätigt werden muss.

Diese sterile Form der Wahl des traditionell ersten Anwärters für die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien ist zwar der Pandemie und nicht der Parteipolitik geschuldet. Aber das Virus hat sich einen passenden Moment ausgesucht. Keiner der drei Bewerber um den Parteivorsitz – Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen – hat bisher auf dem Weg Richtung Konrad-Adenauer-Haus, geschweige denn Richtung Kanzleramt, in den Umfragen oder in der Partei die Unterstützung, die der Anführer einer Volkspartei braucht, um Kanzler zu werden. Eine stille, digitale Wahl passt dazu.

Nach langen CDU-Kanzlerschaften

Im Herbst endet dann zum dritten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine sehr lange Regierungszeit unter CDU-Führung. Anders als nach dem Ende der Amtsperioden der sozialdemokratischen Kanzler Schmidt und Schröder folgte auf die CDU-Kanzlerschaften nicht die Rückkehr zu den erprobten Konstellationen Schwarz-Gelb und Schwarz-Rot. Die Ära Adenauer endete nach einer Verlängerung unter Ludwig Erhard und einem großkoalitionären Übergang unter Kurt Georg Kiesinger damit, dass zum ersten Mal ein Sozialdemokrat das Land führte. Nach den 16 Kohl-Jahren gelangten erstmals die Grünen im Bund an die Macht.

In beiden Fällen dürfte für viele Unionswähler und -politiker ein Angstszenario wahr geworden sein. Droht nach dem Ende der Ära Merkel Ähnliches? Belastbare Gründe, daran zu zweifeln, dass Merkel im Herbst wirklich geht, sind nicht zu erkennen. Sie fasste ihren Entschluss, weil ihr Stern im Sommer 2018 sank. Dass er wieder aufstieg, war und ist auch ihrem Handeln zuzuschreiben. Aber sowohl die Macht der 16 Länder als auch die widerstreitenden Interessen in Europa setzen Merkels Einfluss Grenzen. Die Diskussion über Corona-Impfungen sind nur der aktuellste Beleg dafür.

Ihre hohen Zustimmungswerte sind in erheblichem Maße mit einer noch nie dagewesenen Ausnahmesituation zu erklären, in der sich die Menschen an das Führungspersonal klammern. Das erklärt auch das ausweislich von Umfragen gewachsene Vertrauen der Wähler in die Landesregierungen. Das Virus scheint Merkel am Ende ihrer Amtszeit alternativlos gemacht zu haben, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da sie die Suche nach einer Alternative erforderlich gemacht hat. Für die potentiellen Nachfolger macht das die Situation schwierig.

Kein Impfstoff gegen Populismus

So groß die Herausforderung durch Corona war und noch ist, sie hat doch gegenüber Verschiebungen in der politischen Ausrichtung der Wählerschaft, wie sie das Auftauchen und Erstarken der AfD bedeuten, einen enormen Vorteil. Die Pandemie lässt sich mit den Kräften von Wissenschaft und Wirtschaft bekämpfen. Gegen rechten Populismus oder gar Extremismus wird jedoch bei noch so intensiver Forschungstätigkeit kein Impfstoff gefunden werden können.

Das Aufwachsen und Festsetzen der AfD im Parteiensystem ist der schwerste Stein, den die CDU in der Zeit Merkels um den Hals gehängt bekommen hat. Der sehr glücklose Umgang mit der AfD in Thüringen hat das Scheitern der Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer besiegelt. Bis unmittelbar vor der Vorsitzendenwahl am 16. Januar haben die Anwärter auf den Parteivorsitz den offenen Streit über die richtige Strategie in dieser Frage vermieden. Sollte er nach der Entscheidung aufbrechen und ähnlich erbittert geführt werden wie in den Jahren der Flüchtlingskrise, dann könnte es auch nach dem Ende der dritten Ära eines CDU-Kanzlers für die Union zu einem bösen Erwachen kommen.

Ein grüner Kanzler? Eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei? Ein Kanzler Scholz an der Spitze einer rot-grün-roten Regierung? Bis zur Wahl im September kann viel geschehen.