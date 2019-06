Nahles’ Rücktritt : Eine Partei dankt ab

Für die SPD ist der Rücktritt Andrea Nahles’ die schlechteste aller Möglichkeiten: Niemand weiß nun mehr, wie es weitergehen soll. Auch die SPD-Politiker aus der zweiten und dritten Reihe, die in den vergangenen Wochen und Monaten gegen Nahles stänkerten und intrigierten, wissen es nicht.

Sie taten, was in der SPD seit Jahren getan wird: Wenn es in Umfragen und in Wahlen nicht bergauf ging, suchten sie den Fehler nicht bei sich selbst, sondern beim Parteivorsitzenden. So musste Kurt Beck gehen, so musste Sigmar Gabriel gehen, so musste Andrea Nahles gehen. Das Ergebnis: Die stolze Partei ist mit ihrem sozialdemokratischen Latein am Ende.

Regieren wird derzeit nicht belohnt

Selbst aber, wenn Nahles nicht zurückträte, wäre das so. Die SPD hätte dann zwar immer noch eine eingespielte Führung. Aber wohin es geht, weiß auch sie nicht mehr. Die zuverlässige Regierungsarbeit, die „Trophäen“, die sie dabei errang, haben ihr nichts genutzt. Die SPD kann noch so viel durchsetzen, sie hat nichts davon. Daran würde die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung nichts ändern, wahrscheinlich nicht einmal das Klimaschutzgesetz in der Fassung von Svenja Schulze. Regieren wird zur Zeit nicht belohnt. Protestieren umso mehr.

Ralf Stegner hat recht: Symptomatisch für die Lage der SPD war die Preisverleihung an Angela Merkel in Harvard: „Einerseits erfährt sie Achtung für das, wofür sie hierzulande von den eigenen Leuten kritisiert wird. Andererseits wird sie für Dinge gerühmt, die die SPD durchgesetzt hat.“ So geht das nun schon seit Jahren.

Die SPD steht deshalb nicht nur vor der Frage, wer denn nun den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Sie wird sich auch der Frage stellen müssen, die seit Beginn der großen Koalition einen Graben durch die Partei zog und eigentlicher Grund für den Rücktritt von Nahles ist: Weiter so in dieser Koalition?

Nahles hätte eine Möglichkeit gehabt, ihr Amt zu retten, wenn sie nach der Europawahl die Forderungen der SPD an die CDU so hoch geschraubt hätte, dass es auf ein Nein hinausgelaufen wäre. Ihre innerparteilichen Gegner hätten sie ohnehin dorthin getrieben. Ein zynisches Spiel – Nahles war sich dafür und für die Brutalität ihrer Genossen zu schade. Das nötigt Respekt ab.

Ein weiterer Linksruck ist wahrscheinlich

Die Koalition hat sich über Nacht aber zum Anker der SPD entwickelt: Sie ist alles, was die SPD an Stabilisierung noch hat. Wer auch immer die Führung von Partei und Fraktion übernimmt, wahrscheinlich ist ein weiterer Linksruck, der die SPD aus der Koalition treibt, ohne dass ein Ende dieser Koalition absehbar wäre: Neuwahlen, so schwierig sie ohnehin im Bundestag durchzusetzen sind, können sich weder die SPD noch die Union wünschen. Sie trudeln auf Landtagswahlen im Osten zu, deren Ohrfeige noch heftiger sein wird als die, die ihnen die Europawahl verpasst hat.

Es dürfte deshalb nicht überraschen, wenn von Seiten der CDU „Sondierungen“ in Richtung Jamaika wieder aufgenommen würden. Warum aber sollten die Grünen in die Bresche springen, wenn sie sich auf dem Weg zur Kanzlerpartei wähnen dürfen?

Was auch immer die kommenden Tage und Wochen bringen werden: Die SPD hat schon abgedankt, bevor sie dann auch als Regierungspartei eines Tages abdanken muss. So bitter es ist für die SPD, die Wahrheit ist: Die Debatte über einen Kanzlerkandidaten wird ihr dann erspart bleiben.