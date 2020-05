Setzt sich Meuthen durch? : House of AfD

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Gegen Meuthen hat sich auch Alice Weidel gestellt, die Fraktionschefin im Bundestag. Früher hatte sie gegen den „Flügel“ gekämpft, dann mit ihm paktiert. Wäre sie Kalbitz nun in den Rücken gefallen, wäre sie für keine Seite mehr vermittelbar gewesen. Nicht zuletzt steht gegen Meuthen der graue alte Mann der AfD: Alexander Gauland. Er trägt mehr als alle anderen die Verantwortung dafür, dass große Teile der AfD den Weg in den Extremismus genommen haben. Schließlich hat er Höcke und Kalbitz gefördert, sie in die „Mitte der Partei“ gebracht, statt sie an den Rand zu drängen.

Der Fall Kalbitz ist noch nicht ausgestanden

Die beiden Siege, die Meuthen errungen hat, könnten sich allerdings noch als Pyrrhussiege erweisen. Die Auflösung des „Flügels“ könnte dazu führen, dass dessen Anhänger die AfD im Osten noch stärker dominieren als zuvor. Und der Fall Kalbitz ist noch nicht ausgestanden. Zwar ist es offensichtlich, dass Kalbitz bei seinem Eintritt in die AfD keine Angaben zu seinen rechtsextremistischen Verbindungen gemacht hat – sonst hätte er sie später nicht bestreiten können. Hat er sie aber nicht gemacht, dann hat er gegen die damals schon geltenden Bestimmungen verstoßen und hätte nicht aufgenommen werden dürfen. Ob aber ein Gericht das im Detail auch so sehen wird, ist ungewiss.

Sollte Kalbitz obsiegen, bestünde die Gefahr, dass er als Märtyrer dasteht und Leute in der AfD wieder hinter sich bringt, die er gerade verliert. Wieder einmal würden Kalbitz, Höcke und ihre Anhänger in der Verdrehung der eigenen Rolle ihre Gegner als „Spalter“ verunglimpfen. Mit dieser Taktik sind sie schon weit gekommen. AfD-Funktionäre, die sich gegen den ultrarechten Kurs stellten, haben die Partei verlassen oder wurden aus den führenden Positionen abgewählt. Höcke, Kalbitz und Co. setzen auf die sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass in einer Partei, die sich als radikal verstehen will, sich am Ende immer die Radikalsten durchsetzen.