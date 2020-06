SPD und Kaufprämie : Ein Wumms, der nach hinten losgeht

Ein Gutteil des verniedlichend „Konjunkturpaket“ genannten Jahrhundertprojekts für die deutsche Wirtschaft ist der Verbreitung von Optimismus geschuldet: Seht her, will die Regierung mit 130 Milliarden Euro sagen, uns kann nichts aufhalten, es geht wieder aufwärts.

Seltsam ist nur, dass diese Zuversicht für den wertvollsten Industriezweig, den Deutschland (noch) zu bieten hat, nicht gelten darf: die Automobilbranche. Über den volkswirtschaftlichen Sinn von Kaufprämien lässt sich streiten. Warum aber ohnehin üppige Zuschüsse für Elektroautos noch einmal erhöht, ökologisch wertvolle Verbrennungsmotoren hingegen leer ausgehen, müsste vor allem die SPD aufbringen.

Verlassene Instinkte?

Ausgerechnet sie aber stimmt in die Botschaft gegen die „Autolobby“ ein: Die Arbeitsplätze der Industrie und der Zulieferer sind uns egal, Hauptsache, es werden Batterien hergestellt. Auch das Konjunkturpaket wird deshalb eine der vielen Leistungen der Regierung sein, die nicht der SPD gutgeschrieben wird.

Haben die Partei unter ihrer neuen Führung vollends die Instinkte verlassen? Nicht nur brüskierte sie damit die IG Metall, nachdem Sigmar Gabriel das Verhältnis nach den Schröder-Jahren in mühevoller Kleinarbeit wieder restauriert hatte. Die SPD stößt ihre ureigene Klientel, die Facharbeiter, vor den Kopf.

Es muss erst ein Grüner kommen, um den Sozialdemokraten (und der eigenen Partei) klarzumachen, dass der „Wumms“ in diesem Fall nach hinten losgeht. Winfried Kretschmann will schließlich Wahlen gewinnen. Die SPD fragt sich verzweifelt, warum ihr das nicht mehr gelinge. Ganz einfach: Sie will es offenbar gar nicht mehr.