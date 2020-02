Debakel in Thüringen : Der Geruch von verbrannter Erde

Der Erfurter Republik, die als Schreckgespenst durchs Land geisterte, war kein langes Leben beschieden. Der Auflösungsantrag ist schon gestellt. In dem Moment, in dem die AfD unter Mithilfe der Thüringer CDU den FDP-Ministerpräsidenten Kemmerich schuf, verbrannte sie ihn auch. Höckes Handschlag mit Kemmerich war ein Brandbeschleuniger, den es nicht mehr gebraucht hätte. Doch spätestens danach erinnerte sich nicht nur der abgewählte Ramelow der einschlägigen Fotos von Hitler und Hindenburg.

Nun ist selbst Höcke noch kein zweiter Hitler. Aber Thüringens AfD ist auch keine Selbsthilfegruppe ehemaliger CDU-Wähler, die eigentlich nichts lieber täten, als in den Schoss der Mutter Kirche zurückzukehren. Solche Leute gibt es in den Reihen der AfD zwar auch. Doch Führung und Kern der Partei sind rechtsradikal. So lange das so bleibt, darf die CDU sich nicht mit der AfD einlassen, nirgends. Und sie sollte auch nicht das Dummerchen spielen, das doch nur habe verhindern wollen, dass eine linke Regierung an der Macht bleibe.

Die Rückkehr der Linken an die Macht könnte gut die Folge von Höckes Werk und Mohrings Beitrag sein, wenn der Winterkönig Kemmerich abgedankt hat. Dessen Befürchtung, Neuwahlen führten zu einer Stärkung von AfD und Linkspartei, ist nicht unberechtigt. Aber das fiel FDP und CDU erst nach ihrem Pyrrhus-Sieg ein? Wenn selbst der CDU-Rebell Mohring nicht mit der AfD regieren wollte – hat er dann im Ernst glauben können, die um ihren geliebten Ministerpräsidenten gebrachten linken Parteien würden einen von der CDU mitgetragenen FDP-Mann stützen?

Mohrings Rebellion heizt Zweifel an CDU-Führung an

Auch Linkspartei, Grünen und SPD geht es um die Macht, nicht nur um die Moral. Sie hätten Kemmerich durch gezielte Unterstützung zu einem Ministerpräsidenten von ihren Gnaden machen können. Aber sie wären alle den Mitgliedsbeitrag nicht wert, wenn sie dieses schwarz-gelbe Desaster nicht dazu hätten nutzen wollen, um nach einer Neuwahl wieder selbst eine Regierung zu bilden, möglicherweise mit der Mehrheit, die sie verloren hatten.

Auch auf die kommenden Ergebnisse von CDU und FDP darf man gespannt sein, nicht nur in Thüringen. FDP-Chef Lindner machte in diesem Fall keine gute Figur. Doch immerhin zieht seine Partei nun als erste in Erfurt den Stecker. Lindner, der in Berlin lieber nicht als schlecht regieren wollte, leistet damit – Ironie der Geschichte – einen Beitrag zur Rettung der großen Koalition im Bund. Zuvor hatten schon Kramp-Karrenbauer und die Kanzlerin mit scharfer Kritik am Verhalten der Thüringer Parteifreunde die aufgebrachten Sozialdemokraten zu beruhigen versucht. Mohrings Rebellion heizt gleichwohl den Zweifel wieder an, ob Kramp-Karrenbauer das Format und die Führungsstärke hat, die man als Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin braucht.

Mit dem Austreten des Erfurter Feuers ist auch die Gretchenfrage der CDU – wie sie es mit der AfD hält – noch nicht für alle Zeiten beantwortet. Sie wird so lange wieder aufflackern, wie der Konkurrent rechts außen ein politischer Faktor bleibt. Die Beantwortung hängt von der Entwicklung der AfD ab. Sie müsste sich, um als Partner für die CDU infrage zu kommen, von vielem verabschieden, was sie für viele so anziehend macht. Der Coup von Erfurt, zu dem CDU und FDP der AfD verhalfen, hat diese Anziehungskraft nicht verringert. Höckes Anhänger lieben den Geruch von verbrannter Erde am Morgen.