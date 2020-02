Ramelows Angebot : Der Coup von Erfurt

Bastelt an einer Umleitung: Bodo Ramelow – am Dienstagabend gemeinsam mit dem SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee (r.). Bild: dpa

In Thüringen gibt es einen politischen Grundsatz, den fast alle Akteure vor sich hertragen, sich aber eher nicht daran zu halten pflegen. Es ist der von Willy Brandt geprägte Satz „Erst das Land, dann die Partei“. Thüringens früherer CDU-Regierungschef Bernhard Vogel ergänzte ihn noch um die drei Worte „dann die Person“. Im Wahlkampf wiederholte der den präsidialen Ministerpräsidenten gebende Bodo Ramelow den Satz mindestens so häufig wie sein Gegenspieler Mike Mohring von der CDU.

Nach der Wahl war das jedoch vergessen: Da klöppelte Ramelow, der zwar Wahlsieger, aber seine Mehrheit los war, gemeinsam mit SPD und Grünen an einer Minderheitskoalition, um Regierungschef zu bleiben, während Wahlverlierer Mohring vor allem darum kämpfte, seiner Person und der CDU irgendeine Machtoption zu sichern. Das alles führte dazu, dass für kurze Zeit der kaum bekannte Vorsitzende der kleinsten Fraktion im Landtag zum Regierungschef wurde und dass das Land seitdem „notregiert“ wird, was den erwähnten Satz völlig ad absurdum führte.

Ramelows Vorschlag nun, seine Vorgängerin Christine Lieberknecht übergangsweise das Land regieren zu lassen, böte deshalb einen Ausweg aus der politischen Krise, an der viele ihren Anteil haben – und er ist ein cleveres Angebot, das die CDU kaum ablehnen konnte. Clever ist es, weil Ramelow damit den Ball wieder der Union zuspielt, die, von ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss gefesselt, ihn bei einer abermaligen Ministerpräsidentenwahl nicht aktiv mitwählen kann. Stattdessen hatte die CDU angeboten, sich in einem dritten Wahlgang zu enthalten, um Ramelow so indirekt den Weg zurück in die Staatskanzlei zu ermöglichen. Abgesehen davon, dass sie das schon bei der Wahl vor zehn Tagen hätte tun können, stattdessen lieber den politischen „Tsunami“, vor dem Mohring zuvor gewarnt haben will, billigend in Kauf nahm, verlöre sie damit auch den letzten Rest an Glaubwürdigkeit.

Die CDU saß nach dem Vorschlag in der Falle

Zugleich dürfte Ramelow eingesehen haben, dass er seine Wahl zum Regierungschef ohne eigene Mehrheit nicht erzwingen kann. Die Unwägbarkeiten, abermals in drei Wahlgänge gehen zu müssen und womöglich Stimmen der unberechenbaren AfD zu bekommen, wären ein dauerhafter Makel auf seiner zweiten Amtszeit gewesen. Zudem kann Ramelow mit dem Verzicht die von ihm seit seiner Wahlniederlage im Landtag immer wieder geforderte „staatspolitische Verantwortung“ zeigen. Als deren Hüter gerierte sich sonst immer die CDU, die derzeit jedoch im Kampf mit Berlin und vor allem mit sich selbst steckt, die angezählt und führungslos in der Ecke hängt. Das ist umso tragischer, als die Partei gerade jetzt glaubwürdige Verhandlungsführer und, für Neuwahlen, die früher oder später kommen, eine schlagkräftige Spitze gut gebrauchen könnte.

Ramelows Angebot ist dennoch ein doppelt vergiftetes: Teile der Thüringer CDU waren Lieberknecht schon zu Amtszeiten in herzlicher Abneigung verbunden und froh, sie 2014 endlich losgeworden zu sein. Jetzt führt sie ausgerechnet der linke ehemalige Ministerpräsident, der sich noch dazu blendend mit ihr versteht, durch die Hintertür wieder herein – wenn auch nur für eine begrenzte Zeit. Zugleich saß die CDU nach diesem Vorschlag in der Falle: Hätte sie abgelehnt, hätte sie sich ihrer Verantwortung für das Land verweigert, hätte sie angenommen auch Neuwahlen zugestimmt, die sie, den Absturz vor Augen, zu einem so frühen Zeitpunkt nicht will. In Umfragen werden ihr derzeit allenfalls noch zwölf Prozent vorhergesagt. Ramelow und der Linken dagegen kämen rasche Neuwahlen entgegen; zuletzt kamen sie auf vierzig Prozent. Das ist zurzeit der höchste in Deutschland gemessene Umfragewert für eine Partei überhaupt.

Ramelow ist nach wie vor der beliebteste Politiker

Trotz allem sieht es danach aus, dass für Ramelow der Weg zurück ins Amt ausgerechnet über die Umleitung einer CDU-Politikerin führen dürfte und er zugleich aus der misslichen Lage einer Minderheitskoalition befreit werden könnte. Anschließend könnte er in Erfurt womöglich nur mit der SPD und ohne die Grünen, die um den Wiedereinzug in den Landtag bangen müssten, mit komfortabler Mehrheit regieren, während CDU und FDP auf absehbare Zeit marginalisiert wären.

Mehr zum Thema 1/

Es zeigt sich hier wieder einmal: Wird versucht, einem beliebten Regierungschef am Zeug zu flicken, stärkt das diesen letztlich umso mehr. Und Ramelow ist in Thüringen nach wie vor und mit großem Abstand der beliebteste Politiker, den selbst eine Mehrheit der CDU-Anhänger gerne wieder in der Staatskanzlei sähe. Die Linke sollte sich indes nicht der Illusion hingeben, dass ihre Werte ohne Ramelow auch nur annähernd so gut wären.

Gleichwohl müssen alle Beteiligten aus dem Erfurter Dilemma lernen, auch neue Wege und Koalitionen zu wagen. Denn es ist keineswegs ausgeschlossen, dass es nach künftigen Wahlen, insbesondere im Osten der Republik, ganz ähnliche Konstellationen geben könnte.