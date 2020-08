Streit bei Rechtspopulisten : Das Modell der AfD ist zerstört

Dass die AfD vor einer Spaltung steht, ist in den vergangenen Jahren schon öfter behauptet worden, aber es ist jedes Mal wieder ein elektrisierender Gedanke. Jetzt hat der AfD-Urvater Alexander Gauland gesagt, er könne die Partei unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr zusammenhalten, sie gehe schwierigen Zeiten entgegen. In der Aussage steckten zwei bemerkenswerte Annahmen.

Erstens: Gauland scheint zu glauben, dass die Partei tatsächlich zerfällt, wenn er sie nicht mehr zusammenhält. Das sagt etwas aus über das, was Gauland sieht, wenn er in den Spiegel schaut. Falsch muss es deshalb nicht sein, aber auch nicht automatisch richtig. Zweitens: Gauland glaubt, dass die AfD von jemandem, wem auch immer, zusammengehalten werden muss, weil sie im Naturzustand eigentlich eine Partei ist, die immer nur auseinanderdriftet, wie der Mond und die Erde.

Die Bipolare unter den Parteien

Gauland hat die Bewegungsenergie seiner Partei genau beschrieben. Sie bezieht ihre Kraft aus den sich abstoßenden Polen. Wer AfD-Politiker ist, konnte lange zu den Bürgerlichen sagen, er sei einer von ihnen, schließlich stamme er aus der Partei der Volkswirtschaftsprofessoren mit dem sanften Blick. Den rauhbeinigsten Islamhassern und Ausländerfeinden konnte er genauso zuzwinkern und Grüße von Björn Höcke bestellen. Für beide Lager schillerte er, weil die einen gerne das Draufgängertum der anderen hätten und die anderen gerne das Ansehen der einen.

Die AfD war immer eine Ambivalenzmaschine, die Bipolare unter den Parteien. Die AfD ist nicht nationalkonservativ oder extremistisch, sie existiert an beiden Orten zur gleichen Zeit. Der Motor läuft, solange Meuthen und Höcke sich zwar bekriegen, aber nicht die Existenz des anderen gefährden. Es braucht die Gleichzeitigkeit von Abstoßung und Zusammenhalt.

Genau diesen Mechanismus bringt Meuthen seit einigen Monaten durcheinander. Er hat Andreas Kalbitz aus der Partei geworfen, einen der Anführer der Extremisten. Warum er das getan hat, ist schwer zu beurteilen, weil er es nicht offen sagt. Er begründet es mit einem technischen Vergehen, Kalbitz soll eine frühere Mitgliedschaft in einem Neonaziverein bei seinem Parteieintritt verheimlicht haben.

Meuthen sagt nicht: Kalbitz ist ein Neonazi. Er sagt: Es fehlt ein Vermerk auf einem Formular. In der Partei gehen aber viele davon aus, dass Meuthen die Machtstrukturen der Extremisten zerschlagen wollte, weil sie zu einer Partei in der Partei wurden. Und dass er den Verfassungsschutz fürchtet. Wenn der Leute wie ihn in Mithaftung nimmt für Extremisten wie Kalbitz, kriegen alle den Paria-Status der Verfassungsfeindlichkeit.

Meuthens Verständnis der Partei muss deshalb kein anderes sein als das von Gauland. Meuthen zieht, wie man ihn kennt, die Grenze nur woanders: Er will am Rande der Radikalität balancieren und nicht mit einem Bein im Extremismus stehen. So gesehen kann auch Meuthen derjenige sein, der die Ambivalenz seiner Partei am Leben hält, das Spektrum wäre nur ins Verfassungsgemäße verschoben.

Anders wird die AfD kaum überleben. Mit dem Verfassungsschutz hat die Partei sich einen wirklich unangenehmen Begleiter angelacht. Er tut nicht viel. Er schaut einfach zu. Seine Bürokraten kennen keine Ambivalenz. Entweder jemand ist Extremist, oder jemand ist Demokrat. Mit Parteien, die meinen, sie könnten zwischen zwei Zuständen hin- und herspringen, hat der Verfassungsschutz zunächst Geduld. Manche Bewegungen müssen sich eben erst finden. Einige Parteimitglieder wissen vielleicht nicht, wer Extremist ist und wer nicht.

Gauland war das Scharnier der Parteiflügel

Irgendwann ist die Geduld aber aufgebraucht. Im Fall der AfD ist genau das jetzt der Fall. Dann ist der angebliche Bürgerliche, der wissentlich und willentlich mit Extremisten paktiert, kein Bürgerlicher mehr. Dann ist er ein Ermöglicher und damit genauso Extremist wie die anderen. Mitgehangen, mitgefangen. Es braucht nicht einmal den Verfassungsschutz für diesen Effekt. Auch Normalbürger sehen in Höcke oder Kalbitz schon lange keine harmlosen Tabubrecher mehr.

Für die AfD entsteht so nicht nur ein kleiner Makel. Wenn es in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit in der AfD nur noch Extremisten gibt, verliert die Partei ihre Spannung, ihre ganze Energie. Bürgerliche können nicht mehr scheinbar unschuldig mit Tabubrüchen flirten, Extremisten können keinen bürgerlichen Deckmantel mehr genießen. Das Geschäftsmodell der Partei ist zerstört.

Gauland war immer der Garant dafür, dass die AfD unter Spannung stand. Er war das Scharnier der Parteiflügel. Nun scheint er nicht zu merken, dass Höcke und Kalbitz selbst für Nationalkonservative keine ambivalenten Figuren mehr sind. Dass sie sich für dieses Spiel nicht mehr eignen. Wenn die AfD überleben will, muss sie sich von den Extremisten trennen und ihre Ambivalenz an einem gemäßigteren Ort ausleben.