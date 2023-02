Regieren strengt an und zehrt aus. Das kann man gerade auch in der Hauptstadt beobachten, wo die SPD-Spitzenkandi­datin und noch Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey versucht, die Reste ihrer Macht aufzusammeln. Doch trotz der hohen Verluste bei der Wahl am Sonntag hält die Partei an ihr fest. Nach dem Motto: Mit Giffey konnte die SPD nicht gewinnen, aber ohne sie hätte man noch höher verloren. Das ist eine ziemlich traurige Feststellung. Aber die Wahlverlie­rerin Giffey ist nahezu alternativlos. Und nicht nur in der Hauptstadt zeigt sich: Die Kanzlerpartei hat personell erschreckend viele weiße Flecken.

Scholz hat geringen personellen Bewegungsspielraum. Aber das stört ihn mutmaßlich nicht weiter, da er bislang den Eindruck vermittelte, vor allem auf Kontinuität und Stabilität zu setzen. Die glücklose Verteidigungsministerin Christine Lam­brecht hätte er nicht aus dem Kabinett gekickt, das war sie schon selbst. Und Nancy Faeser rang ihm offenbar leicht die Zusage ab, nach einer Wahlniederlage in Hessen Bundesinnenministerin bleiben zu dürfen. Die Wahlverliererin Giffey hat deswegen von Scholz nichts zu befürchten.

Scholz hat keine Konkurrenz aus den Ländern zu fürchten

Allerdings ist das nicht ein Ausdruck von Stärke, sondern von Schwäche. Die Partei schränkt sich zusätzlich ein, indem sie an diversen parteiinternen Verteilungsschlüsseln festhält – Nord/Süd, Ost/West, links/rechts, Mann/Frau. Gerade die Parität, der sich die SPD verpflichtet fühlt, hemmt ironischerweise die soziale Mobilität in einer Partei, siehe Lambrecht. Als Boris Pistorius das Amt übernahm, war die Erleichterung groß. Wer Parität ernst nimmt, muss eben erst einmal die personellen Grundlagen schaffen, um eine Auswahl unter ministerinnenfähigen Politikern in der eigenen Partei zu haben. Weil Scholz das nicht getan hat, hat er der Sache der Frauen durch den Wechsel zu Pistorius geschadet. Gerade weil die Entscheidung in der Sache ja richtig war.

Pistorius war vorher lange Landesminister in Niedersachsen. Hat die SPD also gar kein Personalpro­blem, sondern ausreichend viele gu­te Leute in den Ländern? Auf dem Papier steht die SPD gut da. Sie stellt in der Hälfte aller Bundesländer – wobei drei Stadtstaaten darunter sind – die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten. Die Na­men der acht SPD-Länderchefs zu­sammenzubekommen dürfte aber den meisten Bürgern schwerfallen. Ihr Ehrgeiz endet auch an ihren je­weiligen Landes- und Stadtgrenzen. Als die SPD vor einigen Jahren eine neue Parteiführung suchte, wollte keiner der Landesfürsten den Job übernehmen. Erst recht kam niemand von ihnen auf die Idee, Scholz die Kanzlerkandidatur streitig zu ma­chen.

Es ist gut, wenn sich die Ministerpräsidenten auf ihre Länder konzen­trieren. Während der Corona-Pandemie ist der Einfluss der Ministerpräsidenten weiter gestiegen, was ihren Posten noch einmal attraktiver machte. Gleichzeitig wurde vor allem in der SPD über viele Jahre aber eine Ab­neigung gegenüber der Bundespolitik kultiviert, die schädlich ist. Bund und Länder leben zu sehr ne­beneinander her.

Die Landespolitik war früher das Sprungbrett für den Aufstieg im Bund. Willy Brandt war vor seiner Zeit als Bundeskanzler Regierender Bürgermeister von Berlin, Helmut Schmidt Bürgermeister in Hamburg, Helmut Kohl Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Gerhard Schröder von Niedersachsen. Schröder nutzte wohl am schamlosesten die Staatskanzlei als Sprungbrett („Der nächste Kanzler muss ein Niedersachse sein“). Ironie des Schicksals: Die enge Verknüpfung von Landes- und Bundespolitik verhalf Schröder zum Aufstieg – und beschleunigte seinen Fall. Nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-West­falen kündigte er 2005 Neuwahlen an. Eher unwahrscheinlich, dass Scholz sein Schicksal an eine Landtagswahl hängen würde.

Aktuell kann man den Eindruck bekommen, dass die Sprungbretttheorie anders herum funktioniert. Giffey stieg zwar von der Neuköllner Be­zirksbürgermeisterin zur Bundesfamilienministerin auf, aber kehrte dann rasch nach Verlust des Doktorgrades und dem Abgang Michael Müllers in die Landespolitik zurück und errang ihren Sehnsuchtsposten als Regierende. Ähnlich Nancy Faeser, die den hessischen Wahltermin im Oktober im Kopf gehabt haben wird, als sie vor gut einem Jahr das Amt der Bundes­innenministerin übernahm.

Während seiner politischen Karriere fremdelte Scholz immer wieder mit seiner Partei und andersherum. Die Kanzlerschaft und der Ukrainekrieg mögen das aktuell etwas überdecken, aber grundsätzlich gilt das weiterhin. Insofern mag Scholz es nicht als sein größtes Problem betrachten, wenn irgendwann nur noch ein SPD-Regierungstorso übrig bleibt. Ein Problem ist es für ihn aber trotzdem auf lange Sicht.