Corona-Proteste : Kampf gegen die Herde

Natürlich kann jeder Corona leugnen – man darf auch die Grippe leugnen oder die Existenz dieses Staates. Gerade das macht ihn zum freiheitlichen Rechtsstaat. Im Rahmen der allgemeinen, demokratisch gesetzten Regeln kann man so gut wie jede Meinung äußern und zu jedem Zweck demonstrieren.

Aber die Corona-Demonstration von Berlin war eine außerhalb des Rechts. Das ist nicht zu dulden. Die Versammlung ist zu Recht aufgelöst worden, man muss sich eher fragen, ob das in Zukunft nicht früher geschehen muss – und warum solche Veranstaltungen, bei denen von vornherein nicht mit der Einhaltung der Regeln und Auflagen zu rechnen ist, überhaupt erlaubt werden. Natürlich: Im Zweifel für die Freiheit. Gerade auch in diesen Zeiten. Aber Demonstrationen, bei denen mit einen unfriedlichen Verlauf zu rechnen ist, ja,dieser geradezu beabsichtigt wird, können nicht geduldet werden.

Wichtig bleibt die Debatte über die Pandemie und ihre Folgen. Aber auch wer auf die Argumente dieser bemerkenswerten Mischung von Bürgern eingeht, die gleichsam unter einer Flagge gegen die Anti-Corona-Maßnahmen, die Regierung und offenbar eine Weltverschwörung demonstrieren, muss feststellen: Die Freiheit war nie weg. Und wo sie eingeschränkt war, ist sie längst weitgehend wieder da. Es ist nie eine Debatte unterdrückt worden. Zugleich ist klar, dass die Pandemie durch Abstands- und Schutzregeln eingedämmt werden kann. Die steigenden Zahlen haben ihren Grund darin, dass einfache Regeln nicht beachtet werden.

Umso wichtiger ist es, gegen offene Verstöße konsequent einzuschreiten. Hier geht es schlicht um eine Gefahr für die Allgemeinheit. Auch wer meint, Corona leugnen oder verharmlosen zu müssen, gefährdet eben nicht nur sich selbst, wenn er auf Abstand und Maske verzichtet. Niemand muss auf Geselligkeit und Urlaub verzichten. Auch die Wirtschaft muss nicht heruntergefahren werden. Es ist nur eine Illusion zu glauben, nur weil die Infektionszahlen sich zwischenzeitlich erfreulich entwickelten, sei die Pandemie vorbei. Jeder hat es in der Hand, die Rückverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.

Wer in großer Masse sich nicht auf Argumente beschränkt, sondern das Recht offen missachtet, stellt selbst eine Gefahr da. Es ist, insgesamt gesehen, eine recht geringe Zahl von aggressiven Rechtsbrechern aus ganz Deutschland, die in Berlin zusammenkam. Das ist bisher keine bedeutende politische Bewegung. Aber auch jedem stillen Anhänger muss gerade in Zeiten steigender Infektionszahlen klar sein oder klar gemacht werden: Keine Meinung ist verboten. Aber wer sich gegen die freie Gesellschaft und ihren Schutz stellt, wer andere mutwillig gefährdet, der ist selbst eine Gefahr, die eingedämmt werden muss.