Wird der Karneval abgesagt? : Keine Zeit für Narretei

Die alkoholgeschwängerte Wolke aus Kappen, Kappes und Kommerz darf vielleicht nicht übers Land ziehen. Na und? Was daran sollte so schlimm sein?

Der Karneval wird sich etwas Neues einfallen lassen müssen, um den Karneval zu retten. Die Bundesregierung und die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen werden das Thema nicht schon jetzt vom Zaun gebrochen haben, wenn es nicht auf eine Saison hinausliefe, in der nichts so sein kann, wie es war. Jens Spahn und Karl-Josef Laumann nutzten die Gelegenheit außerdem für den Wink mit dem Zaunpfahl: Wenn die Corona-Entwicklung so weitergehe, werde gar nichts aus Fasching und Karneval.

Eine Entscheidung soll wohlweislich erst nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 13. September getroffen werden. Was für die Schützenfeste, für Kirmes, Oktoberfest und Fußballspiele gilt, ereilt dann wohl auch die Narren und die Jecken.

Na und? Die Verteidiger der fünften Jahreszeit sollten nicht so tun, als versetze der Warnschuss alle kulturbeflissenen Deutschen in Schockstarre, weil ihnen eine lebenswichtige Errungenschaften vom Staat verwehrt werde. Es geht um die alkoholgeschwängerte Wolke aus Kappen, Kappes und Kommerz, die alljährlich übers Land zieht und sich in den Sälen der Republik über bemühtem Frohsinn ausregnen darf. Schon jetzt klingen einem die Büttenreden in den Ohren, die aus Pappnasen und Schunkelliedern dennoch tiefgründige Kritik an der Obrigkeit machen wollen.

Gerade in Corona-Zeiten mag es triftige Gründe für solche Kritik geben, allerdings ist sie im Konfettiregen nur noch mit dem Humor zu ertragen, der trotzdem lacht. Ein Karneval, der wie in Pestzeiten die in Unordnung geratene Gesellschaft hinter Schnabelmasken persifliert, wäre ein makabres Schauspiel.

Corona ist nicht die Pest, das stimmt. Die Seuche ist es aber auch deshalb nicht, weil sich das Nötige relativ leicht vom Unnötigen trennen lässt. Unnötig war schon der Urlaub in Risikogebieten. Bevor nun ähnlich verantwortungslos gefeiert wird, sollten erst einmal unbeschwerte Besuche in Altenheimen wieder möglich sein, sollten Eltern ihre Kinder sorglos in Schulen und Kindergärten schicken können, sollte niemand wegen der Pandemie seinen Arbeitsplatz verlieren. Alles andere ist Narretei.