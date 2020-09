Corona-Proteste : Sie sind heimatlos

Naivität ist keine Entschuldigung, Querdenken Demo am 29. August in Berlin. Bild: EPA

Die heftigen Reaktionen in der vergangenen Woche auf die Berliner Demonstrationen gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern hätte man sich auch bei vielen anderen Gelegenheiten gewünscht. Sie sind immer dann angebracht, wenn Extremisten das Versammlungsrecht missbrauchen und Proteste „kapern“, deren Anliegen man nicht teilen muss, deren Artikulation aber durchaus legitim ist.

Meistens ist es so, dass Veranstalter, deren Demonstrationen aus dem Ruder laufen, so tun, als könnten sie nichts dafür. Sie drehen den Spieß um und werfen ihren Kritikern vor, sie mundtot machen zu wollen. Denn wenn sie den Vorwurf vermeiden wollten, sich vor den Karren von Extremisten spannen zu lassen, könnten sie gar nicht mehr demonstrieren.

Weder „linken“ Protestbewegungen, die von Linksextremisten benutzt werden, sollte man das durchgehen lassen noch den „rechten“. Und auch „Querdenken“, das Sammelbecken gegen die Corona-Politik, das weder links noch rechts sein will, macht es sich zu einfach, wenn es seine Hände in Unschuld wäscht.

Die Initiative will jetzt den Gegenbeweis antreten. Sie weicht für ihre nächste Großveranstaltung nach Konstanz aus, wohin sich kein Rechtsextremist verirren soll. Das zeigt, was längst möglich gewesen wäre: Man kann sich räumlich und rhetorisch von Extremisten distanzieren, ohne dass die Bewegung in sich zusammenfällt.

Politisiert und doch politisch unbedarft

Im Falle von „Querdenken“ liegen die Dinge auch deshalb etwas anders, weil die Anhänger der Initiative, aber auch deren Anführer, nicht den Eindruck machen, einen ausgesprochen politischen Instinkt zu haben. Sie machen auch gar keinen Hehl daraus. Sie sind politisiert durch die Corona-Politik, aber von politikferner Unbedarftheit und naiver Radikalität.

Die zur Schau gestellte Naivität, Radikalität und auch Verschwörungstheorien sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Der besteht aus Gleichgültigkeit gegenüber Institutionen, Unwissenheit über die Verfassung, über Rechte und Pflichten, über Gewaltenteilung, über die „Lügenpresse“ und über den Alltag der Politiker. Begleiterscheinung und Folge des Unwillens, sich auf die Realität und Komplexität von Rechtsstaat und Demokratie einzulassen, ist das abgrundtiefe Misstrauen, das deren Repräsentanten entgegenschlägt.

Niemand kann aber verlangen, dass Protestbewegungen dieser Art erst einmal Seminare besuchen, bevor sie ihre Anliegen vorbringen. Außerdem: Die „Profis“ sind für sie ja gerade die Nieten. Damit überhaupt wieder eine Verständigung möglich ist, muss die Frage beantwortet werden: Wo und warum entsteht dieser Vertrauensverlust? Vor allem aber: Wo bleibt er, wenn sich seine Protagonisten zurückziehen, weil sie sich nicht von Rechtsradikalen vor deren Karren spannen lassen wollen? Bildet sich dann eine neue Partei? Was aber ist, wenn auch sie „gekapert“ wird?

Heimatlos seit einem Jahrzehnt

Das sind nicht Fragen, die erst die außergewöhnlichen Umstände der Corona-Politik aufwerfen. Sie ziehen sich durch das ganze vergangene Jahrzehnt: von der Euro-Rettung über die Flüchtlingskrise bis zur Klimapolitik. Jeweils mögen die Gegner und Skeptiker, die allzu schnell zu „Leugnern“ einer herrschenden Meinung gestempelt werden, nur eine Minderheit sein. Ihre Heimatlosigkeit kann aber niemanden zufriedenstellen, der Zusammenhalt predigt.

Bei aller notwendigen Wachsamkeit gegenüber einem wachsenden Rechtsextremismus: Sie hilft hier nicht weiter. Denn das Misstrauen gegenüber Politikern und einer „alternativlosen“ Politik schwindet schließlich nicht dadurch, dass der Extremismus bekämpft oder unterdrückt wird. Umgekehrt wächst die Verbitterung darüber, mit Extremisten ständig in einen Topf geworfen zu werden, weil die es immer wieder verstehen, auf den Zug der Unzufriedenen aufzuspringen.

Für die moderaten, nichtradikalen Parteien ist es schwierig, darauf eine befriedigende Antwort zu finden. Versuche scheitern meistens daran, dass der Vorwurf schnell bei der Hand ist, wiederum nach der Pfeife der Radikalisierung zu tanzen.

Mehrheit und Minderheit

Die Toleranz gegenüber abweichenden „unvernünftigen“ Meinungen wird aber auch deshalb auf die Probe gestellt, weil sich die Rebellen gegen das Establishment nicht in das Schicksal einer Minderheit fügen wollen. Dazu müssten sie bereit sein, wenn sie verlangen, dass sich die etablierten Parteien mit ihren Anliegen befassen: Ihre Positionen sind erst einmal einer Mehrheit ausgesetzt, die anders denkt.

Zum Mythos auch von „Querdenken“ gehört es aber, Teil einer Massenbewegung zu sein. Diese Sinnestäuschung ist ein Internet-Phänomen. Die Attraktivität von Echokammern besteht schließlich darin, dass sich dort die Frage von Mehrheit oder Minderheit nicht stellt. Man ist immer in der Mehrheit.

Leute, die in einer solchen Umgebung politisch „wach“ geworden sind, stoßen in jeder Partei, die zugleich auf Pluralismus und Mehrheitsentscheidungen Wert legen muss, an ihre Grenzen. Sie werden zu Opfern ihrer Haltung, Mehrheit und Wahrheit („Volkswille“) in einem zu verkörpern. Das ist aber auch die Ursache dafür, dass sie für Extremismus so anfällig sind.