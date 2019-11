Aufstieg von Rechtspopulisten : Wider die Untergangsszenarien

Kriege gehören zur dunklen Seite der Geschichte. Die hellere besteht aus den Lehren, die in den günstigen Fällen aus der massenmörderischen Gewalt zwischen Staaten und Armeen gezogen werden. Nach 1945 waren das vor allem die Demokratie in der Bundesrepublik und die Gründung der Europäische Gemeinschaft, der heutigen EU.

Daher fällt es so schwer, den Brexit als das zu akzeptieren, was viele seiner Befürworter in ihm sehen wollen: den legitimen Schritt eines Mitgliedstaates, der seine Interessen lieber allein vertreten will als im engen Verbund mit anderen Staaten. Das tut er, weil die Mehrheit in einem Referendum glaubte, dass es dem Land so besser gehen und dass Europa nicht wieder zurückfallen werde in die unseligen Zeiten, in denen seine Nationalstaaten übereinander herfielen.