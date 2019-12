Neue Parteiführung : Ein Trauerspiel für SPD und Koalition

Die SPD wandelt durch eine Trümmerlandschaft. Ein kurzer Rundblick genügt, um zu sehen, wie desolat die Lage der SPD durch die Urwahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans geworden ist. In der Bundestagsfraktion muss sich, sollte der Parteitag dem Votum der Mitglieder folgen, der Fraktionsvorsitzende künftig von einer, mit Verlaub, Hinterbänklerin und Koalitionsgegnerin erklären lassen, wie es für ihn und die Koalitionsbefürworter, die Mehrheit der Fraktion, weitergeht. An Eskens Seite soll ein Ko-Vorsitzender stehen, der weder Mandat noch Parteiamt hat, der sich erst einmal einarbeiten muss und dessen höchste Sprosse auf der Karriereleiter das Amt des Finanzministers von Nordrhein-Westfalen war, ein Amt, das er mittelprächtig ausfüllte. Als Parteichef soll er nun aber Autorität gegenüber einem Bundesfinanzminister entwickeln, der zehn Mal so viel Erfahrung hat wie er, als sein Gegenkandidat in der Urwahl aber so demontiert wurde, dass seine Position als Vizekanzler ramponiert ist.

Das gilt nicht nur für Olaf Scholz, sondern für die gesamte Parteiführung der SPD. Sie ist erledigt. Das kündigte sich schon an, als niemand aus der Parteispitze den Finger hob, um sich an der Urwahl zu beteiligen. Scholz war dann schließlich doch angetreten, teils aus Berechnung, teils aus Verlegenheit – wenigstens einer sollte die Ehre des Vorstands retten. Sein schwaches Abschneiden an der Seite von Klara Geywitz im ersten Wahlgang ließ sich noch als Ergebnis taktischer Zurückhaltung in einem unübersichtlichen Teilnehmerfeld deuten. Was ihm und der versprengten Resttruppe der Steinmeier-Gabriel-Nahles-Ära jetzt aber widerfuhr, ist eine einzige Demütigung.

Die meisten SPD-Mitglieder machten sich darüber ganz offensichtlich keine Gedanken. Den einen war ihr Willy-Brandt-Nachfolger offenbar nicht einmal mehr einen Mausklick wert. Die anderen mobilisierte der Gedanke an einen radikalen, verzweifelten Neuanfang, den am lautstärksten die Jusos propagierten. Dem Ruf nach Revolution widerstand eine Minderheit, die dem alten Parteiestablishment noch einmal die Treue hielt. Beides ist verständlich. Ein Neuanfang, der in der SPD im Rhythmus der Vorsitzendenstürze, also fast jährlich, beschworen wurde, konnte nur noch glaubwürdig sein, wenn er alte Bande kappte. Sind aber Walter-Borjans und Esken die Jeremy Corbyns, die Bernie Sanders der SPD? Selbst wenn der eine als der Robin Hood vom Rhein und die andere als die Jeane d‘Arc von der Schwäbischen Alb in die Geschichte eingehen sollten: Mit ihnen wird es schwerlich einen rot-rot-grünen Sonnenaufgang geben.

Die SPD muss Farbe bekennen

Dafür geht die Koalition unaufhaltsam ihrem Sonnenuntergang entgegen. Beide designierten Vorsitzenden haben ihren Wahlerfolg den Sticheleien gegen deren Fortsetzung zu verdanken. Dahinter können sie jetzt nicht mehr zurück. Um den Parteitag am Freitag und Samstag aber nicht mit dem Risiko eines Entweder-Oder zu belasten, plädieren sie erst einmal dafür, den Koalitionsvertrag zu überarbeiten oder zu ergänzen. Dem SPD-Duo kommt zugute, dass auch in der CDU Stimmen laut geworden waren, der Koalition durch neue Schwerpunkte neuen Schwung zu verleihen. Aus gutem Grund haben die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet solche Pläne abgelehnt. Denn CDU und CSU öffneten damit das Einfallstor für neue, kompromisslose Forderungen der SPD, die schon jetzt dazu führen, dass die Union in den sozialdemokratisch-koalitionären Abwärtsstrudel gerät.

Sattelt die SPD noch einmal drauf, und dazu wird es sicher binnen Wochenfrist kommen, werden die Stimmen im Wirtschaftsflügel der CDU und unter Merkel-Skeptikern noch lauter werden, die ein Ende mit Schrecken dem Schrecken ohne Ende vorziehen. Sie und erst recht die Verfechter des Status quo eint vorerst allerdings die Maßgabe, dass es nicht die Union sein darf, die der Koalition den Todesstoß versetzt – die SPD muss Farbe bekennen. Dahinter steckt allerdings auch die Furcht vor den Konsequenzen: Was kommt dann? Lassen sich die Grünen zu Jamaika-Verhandlungen herab? Wenn nicht, wie soll auch nur vorübergehend eine Minderheitsregierung aus CDU und CSU angesichts des Störenfrieds AfD funktionieren? Mit wem als Kanzler(in)? Wenn es aber zu Neuwahlen kommt: Mit welchen Themen wollen CDU und CSU Erfolg haben?

Die neue SPD ist in den nächsten Tagen erst einmal die alte. Möglichst alle Sieger und Besiegte, alle Revolutionäre und Revisionisten sind im künftigen Apparat unterzubringen. Ein Platz für Kevin Kühnert hier, ein Platz für Klara Geywitz dort. Inmitten der fortgesetzten Selbstbeschäftigung und Hassliebe zur Regierung könnte der Parteitag dann doch noch auf die Idee kommen zu sagen: Lasst uns das Trauerspiel beenden. Esken und Walter-Borjans könnten nicht wirklich widersprechen.

Bleibt es bei der alten SPD, ist das Duo, noch bevor es gewählt ist, längst wieder ein Rädchen im großen, brutalen Getriebe der SPD-Vorsitzendenmühle. Aus den Mühlsteinen murmelt es schon den nächsten Namen. Täuscht es, oder klingt er nach Franziska Giffey?