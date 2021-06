Skandale in der Bundeswehr : Spezialkräfte ohne Korpsgeist gibt es nicht

Fürchterliche Verbrechen haben australische Soldaten in Afghanistan verübt, Folter und Mord. 39 Zivilisten sollen von Angehörigen des berühmten „Special Air Service“ umgebracht worden sein. Der Aufschrei war groß; gegen 19 Soldaten sind strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden. Aber von einer Auflösung der Einheit war nicht die Rede, obwohl die schweren Verbrechen sogar eine Art Aufnahmeritual für Neulinge waren. In der britischen SAS, gleichsam die Mutter dieser Spezialeinheiten, ist es während eines Marsches in den Bergen von Wales zu Todesfällen gekommen – dennoch blieb dieser Teil der Ausbildung unverändert.

Eines ist nämlich anders als in Deutschland: Die Regierung, das Parlament, und offenbar auch weite Teile der Öffentlichkeit stehen zu ihren Streitkräften – insbesondere zu den abgeschotteten und elitären Spezialkräften – komme was da wolle. Sogar in die Entschuldigung für die schlimmen australischen Verbrechen wurde noch der Stolz auf die Truppe eingeflochten und der Dank für das, was sie in Afghanistan geleistet habe.

KSK ist der Auflösung nur knapp entgangen

Hierzulande ist das anders: Die Soldaten sind in der Bringschuld. Die Verteidigungsministerin hatte das Kommando Spezialkräfte ausdrücklich unter Bewährung gestellt. Es ist seiner Auflösung nur knapp entgangen. Richtig ist auch: Es ging nicht um Mord, wohl aber um Extremismus, gar den Verdacht des Rechtsterrorismus, um verschwundene Waffen und Munition – damit aber auch womöglich um Zeichen gefährlicher verfassungsfeindlicher Umtriebe. Gut, dass da jetzt viel genauer hingeschaut wird.

Unabdingbar schon aus rechtsstaatlichen Gründen bleibt aber der nüchterne Blick auf jeden Einzelfall. Nicht jeder Waffennarr ist ein Terrorist und nicht jeder dumme Witz eine Wehrstraftat. In Litauen haben deutsche Soldaten womöglich strafrechtliche Grenzen in mehrfacher Hinsicht überschritten.

Und darüber hinaus: Wer sich nicht beherrschen kann, das gilt nicht nur im Dienst und insbesondere im Auslandseinsatz, ist als Soldat nicht geeignet. Wenn es sich um den Verdacht eines kollektiven Versagens handelt, ist eben auch eine kollektive Ablösung gerechtfertigt, die ja der Aufklärung der Vorwürfe dient, und deutliche Worte sind angebracht. Über das Ziel hinaus schoss die Verteidigungsministerin allerdings mit ihrem Satz „Was immer passiert ist, ist in keiner Weise akzeptabel“. Wenn das so ist, kann man sich gleich jede Aufklärung sparen und auf jede Unschuldsvermutung verzichten.

Hier zeigt sich eine ungute Getriebenheit. Betroffen davon sind auch die Spezialkräfte der Polizei. In Frankfurt ist das SEK aufgelöst worden. Tatsächlich zeigte sich hier offensichtlich rechtsextremistische Gesinnung, jedenfalls aber Untauglichkeit und Führungsversagen, wenn in größeren Runden Bilder mit NS-Bezug herumgeschickt wurden.

Dass sich der hessische Innenminister und der Sonderermittler aber über die ritualisierte Ehrung eines im Einsatz getöteten Kameraden und über zur Schau gestellten Korpsgeist wundern, zeigt einmal mehr das deutsche Dilemma: Spezialkräfte sind eine Elite. Spezialkräfte ohne Korpsgeist gibt es nicht. Martialisch sind sie von Berufs wegen. Und Totenehrungen kennt jeder Verein. Wer das alles nicht will, muss auf Spezialkräfte verzichten – dann aber auch die Folgen für Freiheit und Sicherheit verantworten.