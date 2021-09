Was zu tun ist : Corona stellt mehr als eine Systemfrage

Corona-Herbst: Eine FFP-2-Maske am Straßenrand in Würzburg Bild: dpa

Wer will, kann selbst dem größten Übel etwas Gutes abgewinnen. Es ist eine Frage der Perspektive, ob selbst in der Katastrophe noch ein Nutzen erkennbar wird. Natürlich war nichts gut an dieser Corona-Krise, die bisher knapp 93.000 Menschen in Deutschland das Leben gekostet hat – von den vielen gesellschaftlichen Verletzungen, die sich nicht oder nur schwer in Zahlen fassen lassen, ganz zu schweigen. Doch in ihrer Unbarmherzigkeit hat die Pandemie deutlich gemacht, wo dieses Land in Sachen Krisenbewältigung steht. Und was daraus für eine neue Bundesregierung folgt.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Selten stand eine Bundestagswahl unter dem Eindruck einer so viele Bereiche des Zusammenlebens umfassenden Krise wie in diesem Jahr. Deshalb ist diese Bundestagswahl auch eine Entscheidung darüber, wie gut oder schlecht die scheidende Koalition die Pandemie verwaltet hat, seit das Virus Anfang des vergangenen Jahres zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen wurde. Die Wahlentscheidung dürfte eng verknüpft sein mit der Frage, welche Art des Krisenmanagements sich die Menschen für die nächsten Wochen und Monate wünschen. Und welche sie ablehnen.

Wie die Bilanz ausfällt, ist eine Frage des Blickwinkels. Reicht die Perspektive über die Grenzen des Kontinents hinaus, sieht das Bild zunächst recht gut aus. Kaum irgendwo auf der Welt dürften die Chancen, gut durch die Pandemie zu kommen, besser sein als im Westen. In vielen Regionen der Erde ist der Zugang zu Impfstoffen schlechter und die Zahl der verfügbaren Krankenhausbetten geringer als in Europa. Deutschland gab bereits vor der Corona-Krise mehr als elf Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus, so viel wie kaum ein anderes Land.

Das Gesundheitssystem ist dafür auch sehr teuer, keine Frage. Und gewiss ist es längst nicht immer gut genug, gerade in ländlichen Regionen wird der Mangel deutlich. Doch in der Krise haben sich vor allem die teuren und zahlreichen Intensivbetten als Glücksfall erwiesen. Corona hat ein Schlaglicht auf die Bedeutung jener Ressourcen geworfen, die zuvor gerne als überflüssige Kostenfaktoren abgetan wurden. Eine neue Bundesregierung gleich welcher Couleur wird daran zu messen sein, ob sie dem Ruf nach einer immer weiter fortschreitenden Ökonomisierung der Medizin widerstehen kann. Wenn niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Labore und Apotheken schon im Alltag ausgelastet sind, fehlt im Krisenfall die nötige Schlagkraft.

Doch Corona stellt mehr als nur die Systemfrage. Es geht auch darum, wie es die Regierung mit den Freiheitsrechten der Bürger hält. Dass diese mehrfach und jeweils befristet eingeschränkt wurden, war richtig. Auch in der Pandemie gilt der Grundsatz, dass die Freiheit des einen dort endet, wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt ist. Über Monate mussten vor allem Jüngere zurückstecken, damit die Älteren nicht gefährdet wurden. Nun tun Bund und Länder zu wenig, damit es andersherum läuft. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es derzeit keinen Impfstoff, also keinen Schutz vor dem Erreger. Zugleich lassen sich zu wenige Erwachsene gegen Corona impfen. Das ist, vorsichtig ausgedrückt, misslich.

Ärzten, Pflegern, Lehrer und Erziehern ist die Impfung zuzumuten

Eine allgemeine Impfpflicht, so lautet noch der große Konsens, führt zu weit, der Eingriff in die Selbstbestimmung wäre juristisch wie moralisch schwer zu rechtfertigen. Doch es spricht nichts dagegen, jene Berufstätigen zur Impfung zu verpflichten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, besondere Verantwortung für Schwächere zu übernehmen. Ärzten, Pflegern, Lehrern und Erziehern ist es zuzumuten, dass neben anderen auch die Impfung gegen das Coronavirus eine Voraussetzung zur Berufsausübung darstellt. Schließlich können es sich Patienten, Pflegebedürftige und Kinder oft nicht aussuchen, von wem sie betreut werden.

Im besten Fall zeichnet sich die neue Bundesregierung durch ein Krisenmanagement aus, das nicht nur vorausschauender ist als das der amtierenden Koalition, sondern auch entschlossener. Zwei Sommer hintereinander haben es die Verantwortlichen versäumt, das Land auf den Corona-Herbst vorzubereiten. Zuletzt kamen wichtige Regelungen zu Auffrischimpfungen spät und waren zunächst lückenhaft.

Doch der Spielraum einer jeden Bundesregierung ist begrenzt. Aufreibende Abstimmungsprozesse mit den Bundesländern haben mehrfach dazu geführt, dass politische Entscheidungen verzögert und verwässert wurden – und am Ende kaum noch ein Bürger wusste, was eigentlich gilt. Die Pandemie hat gezeigt, dass die föderale Struktur in der Krise hinderlich sein kann. Daran freilich kann ein neuer Bundestag allein nichts ändern. Um die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern neu zu ordnen, braucht es eine Änderung des Grundgesetzes – und dafür eine Zweitdrittelmehrheit nicht nur im Bundestag, sondern auch in der Länderkammer.