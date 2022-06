Betrügerischer Klitschko-Anruf : Russische Komiker wollen Giffey hereingelegt haben

Aktualisiert am

Zwei russische Komiker behaupten, hinter den betrügerischen Videogesprächen mit mehreren europäischen Bürgermeistern zu stecken. Gegenüber mehreren Medien deuteten Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow an, die Urheber dieser „Streiche“ zu sein. Sie kündigten an, ihr Vorgehen auf einem russischen Video-Portal bald genauer zu erklären. Unter anderem Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte mit einer Person gesprochen, die wie der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko aussah.

Auf Nachfrage des ARD-Magazins „Kontraste“ verneinte Stoljarow einen politischen Hintergrund. Einen solchen hatte Giffey im Nachgang des Gesprächs unterstellt und von einem „Mittel der modernen Kriegsführung“ gesprochen. Mittlerweile schließt die SPD-Politikerin dem Bericht zufolge aber auch „karikaturistische Hintergründe“ nicht mehr aus.

Die beiden russischen Komiker, die als „Vovan und Lexus“ auftreten, fallen immer wieder mit Fakes auf. Zuletzt ließen sie zum Beispiel die Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling glauben, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu telefonieren. Auch als Greta Thunberg gaben sich „Vovan und Lexus“ aus, dass der kanadische Premierminister Justin Trudeau sich auf einen Austausch einließ.

In Österreich zieht man aus den Fake-Gesprächen Konsequenzen

Die Berliner Senatskanzlei hatte nach dem Gespräch am vergangenen Freitag, das fast eine halbe Stunde gedauert haben soll, mitgeteilt, wohl Opfer eines Deepfakes geworden zu sein. Bei dieser Technik wird ein Bild oder Video mithilfe einer künstlichen Intelligenz erzeugt. Ob der falsche Klitschko aber tatsächlich auf diese Weise animiert wurde oder ob die Komiker nicht eher alte Video-Ausschnitte neu zusammensetzten und Giffey vorspielten, ist bisher unklar. In Berlin ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamts dazu. Allerdings gibt es offenbar keinen Mitschnitt des Gesprächs, was die technische Aufklärung erschweren dürfte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzten die Betrüger eine E-Mail-Adresse, die der des Kiewer Bürgermeister ähnlich war, um das Gespräch anzubahnen.

Andernorts hat der Fake Konsequenzen. Nachdem der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig erst nach Ende des Gesprächs mit dem vermeintlichen Klitschko gemerkt hatte, das er hereingelegt wurde, mahnte das österreichische Außenministerium, solche Gespräche künftig mit den Botschaften anderer Länder abzustimmen.