Kampf um Lützerath : Grüne hart an der Abbruchkante

Lützerath ist ein kleiner, längst komplett leer gezogener Weiler im Rheinischen Braunkohlerevier. Wie man die grüne Seele trotzdem mit Lützerath in Wallung bringen kann, zeigte sich am Sonntagnachmittag zum Abschluss des Bundesparteitags in Bonn. Nur mit knapper Mehrheit lehnten die Delegierten einen Antrag der Grünen Jugend gegen die von den grün geführten Wirtschaftsministerien in Bonn und Düsseldorf mit dem Energieversorger RWE ausgehandelte Übereinkunft ab. Sie sieht vor, wegen der Energiekrise zwar zwei weitere Kraftwerke nicht wie eigentlich geplant im Dezember vom Netz zu nehmen, sondern bis März 2024 weiterlaufen zu lassen und zunächst mehr Braunkohle zu verfeuern, das Ende der Kohleverstromung im Rheinischen Revier aber von spätestens 2038 auf 2030 vorzuziehen. Lützerath soll definitiv der letzte Ort sein, der für den Tagebau Garzweiler II weicht.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach Anfang Oktober von einem „Meilenstein für den Klimaschutz“. In Bonn appellierte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir in einer emotionalen Rede, die Grünen sollten den „Riesenerfolg“ bitte wertschätzen und stolz sein. Gleichwohl fehlten am Ende nicht einmal zwei Dutzend Stimmen, und die Nachwuchsorganisation der Partei, die in der Vereinbarung eine Mogelpackung sieht und ein Moratorium für die Räumung von Lützerath fordert, hätte sich durchgesetzt. Nicht nur Habeck, sondern auch eine andere Hoffnungsfigur der Grünen, die erst seit vier Monaten amtierende nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, wäre politisch schwer beschädigt gewesen.