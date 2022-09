Helmut-Kohl-Stiftung : Merkel und Merz sprechen bei Eröffnungsfeier

Die will ihre öffentliche Arbeit am 27. September aufnehmen – an jenem Tag, an dem Kohl vor 40 Jahren im Bonner Bundestag ein kons­truktives Misstrauensvotum gegen seinen Vorgänger Helmut Schmidt gewann. Die Stiftung ist vor mehr als einem Jahr vom Parlament mit einem Errichtungsgesetz ins Leben gerufen worden, sie strebt an, mit einer ständigen Ausstellung, mit wissenschaftlichen Aufträgen und Publikationen an die Kanzlerschaft Kohls zu erinnern. Ähnliche Stiftungen existieren zur Erinnerung an Konrad Adenauer (beheimatet in seinem Wohnhaus in Rhöndorf), Willy Brandt und Helmut Schmidt.

Die Geschäftsführerin der Stiftung, Jacqueline Boysen, gab an, wie die anderen „Kanzler“-Stiftungen auch habe die Organisation einen Jahresetat von knapp drei Millionen Euro. Bislang seien fünf Mitarbeiter beschäftigt, der Stab werde weiter wachsen. Die Stiftung will eine provisorische Heimstätte in der Berliner Wilhelmstraße beziehen und sich nach einem Umbau im Erdgeschoss eines Abgeordnetengebäudes Unter den Linden niederlassen, in der Nachbarschaft der Willy-Brandt-Stiftung, deren Räume sich dort ebenfalls im Bau befinden.

Zur Eröffnungsfeier der Stiftung werden Ende September der gegenwärtige CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen. Es sollen zu diesem Datum die Ergebnisse einer Studie präsentiert werden, die Aufschluss gibt, auf welche Weise Helmut Kohl aktuell im Gedächtnis der Deutschen präsent ist.

Der frühere Unionsfraktionschef Volker Kauder, der dem Kuratorium der Stiftung vorsitzt, sagte in Berlin, die Stiftung wolle die politischen Leistungen Kohls mit Blick auf die deutsche Einheit und die europäische Einigung präsent halten; sie wolle auch zeigen, dass „persönliche Beziehungen in der Politik manchmal erfolgreicher sein“ könnten als inhaltliche Übereinstimmungen. Die Befassung mit Kohls verheimlichten Parteispenden werde nicht im Fokus der Stiftungsarbeit stehen, es gehe ja nicht um Kohls Rolle als Parteichef, sondern um sein Wirken als Kanzler.

Kauder gab auch an, es gebe trotz des Bemühens der Stiftung keine Kooperation mit Kohls Witwe Maike Kohl-Richter; mit seinen beiden Söhnen gebe es eine gewisse Kooperation. Obwohl der Stiftung damit das persönliche Archiv des früheren Kanzlers nicht zu Forschungszwecken zur Verfügung steht, gibt sich der Vorstand der Stiftung zuversichtlich, dass die Organisation auch wissenschaftliche Arbeiten zu Kohl anregen und unterstützen kann. Es sei etwa der Aufbau eines Akten-Registers geplant, das Auskunft darüber geben kann, wo in Deutschland und an internationalen Stellen Bestände lagern, die Auskunft über Kohls Politik geben können.