König Charles III. : Vom Querkopf der Windsors zum grünen Monarchen?

Nun also doch Charles, König Charles III. Den letzten Charles, zu Deutsch Karl, hatte es vor knapp 450 Jahren gegeben. In der Tradition des Stuart sieht sich der heutige Charles sicher nicht. Der Name hat sich einfach eingebürgert für ihn.

Und so hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass sich der vormalige Prinz für einen seiner drei anderen Vornamen – Philip Arthur George – entscheiden würde, was möglich gewesen wäre. So wie sein Großvater, der eigentlich Albert hieß und innerhalb der Familie zeitlebens „Bertie“ gerufen wurde, aber dann in der Nachfolge seines Vaters seinen vierten Vornamen wählte und König Georg VI. wurde.

Ein König Philip wäre zumindest für seinen Vater, den im vergangenen Jahr gestorbenen Herzog von Edinburgh, eine späte Genugtuung gewesen. Er durfte sich nur Prinzgemahl nennen. Anders als Charles Frau Camilla: Sie ist nun, wie es sich zuletzt auch ihre Schwiegermutter, Königin Elisabeth II., gewünscht hatte, Queen Consort, Königsgemahlin, und damit Königin Camilla.

Im Königreich kann es nur einen König geben, ist dieser eine Frau, kann es neben der Königin also keinen König geben, aber neben einem König durchaus eine Königin. So die nicht gerade zeitgemäße Tradition noch in vielen Monarchien.

Die Krönung folgt zu einem späteren Zeitpunkt

König war Charles in dem Augenblick, als seine Mutter starb. Es gilt: Der König ist tot, es lebe der König. Offiziell zum König wird Charles dann am Freitagnachmittag nach seiner Rückkehr aus Schottland in London im St.-James’s-Palast. Danach wird er seine erste Rede halten. Einen Schwur oder Eid muss er nicht leisten, seine Krönung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Allerdings wird er erstmals seit 71 Jahren die Worte „God save the King“ ausrufen, gefolgt von der Nationalhymne, die fortan auch ohne das Wort „Queen“ auskommen wird.

Auch Charles bricht alle Rekorde, was seine ihm angeborene Rolle angeht. Niemand hat länger auf die Regentschaft gewartet als der Erstgeborene von Königin Elisabeth II. Sie wurde erst im Alter von zehn Jahren zur Thronfolgerin, 16 Jahre später war sie Königin. Charles war Thronfolger von Geburt an, seit 1948 bereitet er sich darauf vor, König zu werden. Prinz of Wales, zu Deutsch „Fürst von Wales“, war Charles seit 1958, die feierliche Investitur in der mittelalterlichen Burg Caernarfon im Nordwesten von Wales fand allerdings erst 1969 statt. Und so ist auch Sohn William nicht automatisch „Prince of Wales“, auch wenn er als Thronfolger sonst alle Titel seines Vaters geerbt hat: Offiziell ist William nun Herzog von Cornwall (wie zuvor sein Vater) und – weiterhin – Cambridge.

Was wird sich ändern unter dem neuen König? Viel. Abgesehen von Zehntausenden roten Briefkästen, auf denen „E R“ für „Elizabeth Regina“ steht, werden auch Geldscheine, Münzen und Briefmarken mit dem Konterfei der verstorbenen Königin nach und nach ersetzt werden müssen. Und das für einen 73 Jahre alten Monarchen, der selbst weiß, dass ihm längst nicht so viel Zeit wie seiner Mutter bleiben wird.

Das „Mysterium Monarchie“, an dem seine Mutter so lange festhielt, indem sie kaum jemals etwas nach außen dringen ließ, wird Charles in dieser Rigorosität nicht aufrecht erhalten können. Schon jetzt gibt die königliche Familie auch über soziale Medien viel mehr von sich preis, als es Elisabeth II. lieb gewesen sein dürfte. Gerade daran sind Meghan und Harry, der Enkelsohn Elisabeths, verzweifelt, die sich nicht in das starre Korsett des Hofs pressen lassen wollten.

Die beiden hätten unter einem König Charles vermutlich eh kaum eine Rolle gespielt, weil sie wie vermutlich eine Reihe anderer „working Royals“ auf Dauer ausgemustert worden wären. Zu viele von ihnen arbeiteten nach Ansicht Charles’ noch für seine Mutter. Er will die „Firma“, wie sie sein Vater Philip einst nannte, verschlanken.