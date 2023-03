Neue Verteidigungsstrategie : Sunak will Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen

Zusätzlich 5,5 Milliarden Euro sollen die britischen Streitkräfte in den nächsten beiden Jahren bekommen. Das Zwei-Prozent-Ziel der NATO ist für Premierminister Sunak eine Mindestquote – er strebt in Zukunft 2,5 Prozent an.