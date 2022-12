Streit über Kölner Hochschule : Freie Hand für Kardinal Woelki

Im Streit über die Hochschule für Katholische Theologie in Köln (KHTK) ließ die nordrhein-westfälische Landesregierung Kardinal Woelki im September mit ungewöhnlichen Tönen aufhorchen: Man habe der KHTK „bei einer weiteren und fortgesetzten Einschreibung von Priesteramtskandidaten wegen des Verstoßes gegen Artikel 12 des Preußenkonkordats die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens beim Heiligen Stuhl in Aussicht gestellt“, teilte Wissenschaftsministerin Ina Brandes auf eine Anfrage der oppositionellen SPD am 21. September im Wissenschaftsausschuss des Düsseldorfer Landtages mit. Außerdem sei die KHTK aufgefordert worden, den seit Sommersemester 2020 neu Eingeschriebenen „nahezulegen, zur Fortsetzung ihres Studiums an die Universität Bonn zu wechseln“.

Das war eine unerwartet scharfe Drohung. Ein Verfahren wegen Verletzung des Preußenkonkordats von 1929, das 1984 durch einen Vertrag des Landes Nordrhein-Westfalens mit dem Vatikan bestätigt wurde, ist noch nie angestrengt worden. Artikel 12 des Preußenkonkordats regelt die Ausbildung von Priestern an den katholisch-theologischen Fakultäten. Die Landesregierung machte sich dabei die Lesart namhafter, wenn auch nicht aller Staatsrechtler zu eigen, dass Priesteramtskandidaten des Erzbistums Köln gemäß dieses Artikels an der Katholisch-Theologischen Fakultät Bonn studieren müssen.

Düsseldorf erteilte Anerkennungsbescheid

Die CDU-geführte Landesregierung hatte eine Stellungnahme lange vermieden. Dabei war von Anfang an klar, dass die Errichtung der KHTK keineswegs nur eine innerkirchliche Angelegenheit ist. Schließlich hatte die Landesregierung nach dem Hochschulgesetz des Landes den staatlichen Anerkennungsbescheid für das von Kardinal Woelki forcierte Projekt erteilen müssen – und dies auch getan. Aber erst als die Landesrektorenkonferenz, der Kölner Hochschule bescheinigte, „keinerlei Mehrwert“ zu bieten und vor Belastungen für den Steuerzahler warnte, der Bonner Staatsrechtler Josef Isensee die dortige Priesterausbildung als Verletzung des Konkordats wertete und die SPD-Fraktion im Landtag Druck machte, sah sich die Landesregierung genötigt, aus der Deckung zu gehen.

Seither sind drei Monate verstrichen, das Wintersemester hat in Nordrhein-Westfalen am 10. Oktober begonnen. Alle statistischen Angaben, die das Land bräuchte, um zu überprüfen, ob der Kölner Kardinal der Aufforderung der Landesregierung nachgekommen ist, wären mithin abrufbar.

Aber die Landesregierung klingt nun deutlich kleinlauter. Dem Wissenschaftsministerium sei „nicht bekannt“, ob das Erzbistum Köln eine Empfehlung zum Wechsel der Hochschule gegenüber den Studierenden der Kölner Hochschule für Theologie ausgesprochen habe, heißt es auf Anfrage der F.A.Z. aus Düsseldorf. Man stehe aber „im Austausch“ mit der Kölner Hochschule für Theologie. Das Ministerium verweist auf die amtliche Hochschulstatistik für das Wintersemester 2022/2023. Die werde frühestens im Sommer 2023 veröffentlicht.