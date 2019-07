Vor Großfeuerwerk : 250 Klima-Aktivisten besetzen Brücke in Köln

Ausschreitungen in Hongkong : Proteste gegen Händler aus der chinesischen Volksrepublik

In der Grenzstadt Sheung Shui kam es zu Rangeleien mit der Polizei. Bereits in den letzten Wochen war die Lage in Hongkong wegen Demonstrationen gegen zunehmenden Einfluss aus Peking angespannt gewesen.