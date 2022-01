Aktualisiert am

Staatsschutzsenat des OLG : Lebenslange Haft in Koblenzer Prozess um Staatsfolter in Syrien

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 27-facher Mord: Im weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien hat das Koblenzer Oberlandesgericht den Angeklagten verurteilt. Die syrische Community in Deutschland sieht darin ein Signal an das Regime in Damaskus.

Eine syrische Aktivistin am Donnerstag vor dem Koblenzer Gericht Bild: AFP

Im weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien hat das Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) den Angeklagten am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt (AZ 1 StE 9/19). Die Richter sprachen den 58 Jahren Anwar Raslan wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 27-fachen Mordes, Folter und weiterer Delikte schuldig. Der Beschuldigte war laut Anklage Mitarbeiter des Geheimdiensts des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und soll ein Gefängnis geleitet haben.

In der Al-Khatib-Haftanstalt in der syrischen Hauptstadt Damaskus sollen unter der Befehlsgewalt des Angeklagten zwischen April 2011 und September 2012 mindestens 4000 Häftlinge mit Schlägen, Tritten und Elektroschocks gefoltert worden sein. Viele starben dabei. Das Urteil entsprach weitgehend der Forderung der Bundesanwaltschaft, die in dem weltweit mit Aufmerksamkeit verfolgten Prozess die Anklage vertreten hatte. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert.

Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft hat Raslan als militärischer Befehlshaber die Vernehmungsbeamten und Gefängniswärter zum Dienst in dem berüchtigten Gefängnis eingeteilt und ihre Arbeitsabläufe bestimmt. Er habe auch über das Ausmaß der Folterungen Bescheid gewusst. Die Misshandlungen hätten dazu gedient, Geständnisse zu erzwingen und Informationen zu erlangen.

Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip

Der Prozess fußte auf dem Weltrechtsprinzip, das es ermöglicht, schwere Menschenrechtsverbrechen unabhängig davon zu ahnden, wer sie begangen hat, wo sie begangen wurden und gegen wen sie gerichtet sind. In der syrischen Exil-Community, die in Deutschland seit 2015 enorm gewachsen ist, wurde der Prozess mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Von einem „Signal“ an die Verantwortlichen in Syrien war immer wieder die Rede.

Auch viele der Nebenkläger in dem Prozess sehen das so. Der Prozess sei ein Schritt auf dem Weg zum Frieden, sagt eine Nebenklägerin Ende vergangenen Jahres. „Mein Glaube an Gerechtigkeit wird wiederhergestellt“, eine andere. Entscheidend sei die Botschaft, dass die Verbrecher früher oder später zur Rechenschaft gezogen würden, sagte ein weiterer Nebenkläger.

Rund zwei Dutzend Nebenkläger sowie viele Zeugen traten in Koblenz auf. Viele von ihnen waren im Al-Khatib-Gefängnis inhaftiert, manche mehrmals. Darunter Frauen, von denen viele Opfer sexueller Gewalt wurden. Manche verbrachten nur wenige Tage in der Haftanstalt und sind doch schwer gezeichnet, leiden heute noch unter Schmerzen und Angststörungen, können nicht ohne Medikamente schlafen, sind nicht arbeitsfähig. Vielen fällt es erkennbar schwer, über die Zeit zu sprechen.

Urteil auch gegen einen Untergebenen

„Wer die Folter erträgt, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt“, zitierte der Generalbundesanwalt in seinem Plädoyer Jean Améry, den österreichischen Widerstandskämpfer und Schriftsteller, der von den Nazis gefoltert worden war. Es sei zu hoffen, dass durch den Prozess wenigstens einige der Opfer wieder heimischer geworden seien, sagte der Staatsanwalt. Die zivilisierte Weltgemeinschaft müsse unter Beweis stellen, dass sie nicht bereit sei, derlei Taten ungeahndet hinzunehmen. Gerade in Deutschland sei man schuldig, Opfern von Völkerrechtsverbrechen zu helfen.

In dem seit April 2020 laufenden Prozess war auch ein zweiter Mann angeklagt, der als Untergebener an den Folterungen beteiligt war. Ihn hatte das Gericht bereits vor fast einem Jahr im Februar 2021 in einem abgetrennten Verfahren wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ins Rollen war der Fall gekommen, weil nach Deutschland geflüchtete frühere Opfer ihre mutmaßlichen Peiniger wiedererkannt hatten. Diese wurden im rheinland-pfälzischen Zweibrücken sowie in Berlin festgenommen.