Koalitionsvertrag : Wie die Ampel zu den Kirchen steht

An den Grundfesten des Verhältnisses von Staat und Kirche rütteln die Ampelparteien nicht. Doch der Teufel steckt in den Details des Koalitionsvertrags.

Als die Kanzlerschaft von Helmut Kohl 1998 ihrem Ende entgegenging, war auf Leitungsebene beider Großkirchen die Angst vor einer umfassenden Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und Kirche mit Händen zu greifen. Doch aus den Reformplänen, mit denen vor allem die Grünen in den Wahlkampf gezogen waren, wurde nichts.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Die SPD wollte weder an der Kirchensteuer noch am Religionsunterricht rütteln. Auch auf dem Feld der Biopolitik war der SPD nicht am Konflikt mit den Kirchen gelegen. Das Embryonenschutzgesetz von 1990 wurde ebenso wenig in Frage gestellt wie der Kompromiss im Paragraph 218 StGB über die Pflichtberatung vor einem rechtswidrigen, aber während der ersten zwölf Wochen straffreien Schwangerschaftsabbruch.

Auch diesmal sieht es nicht nach größeren Konflikten zwischen den Kirchen und der neuen, von SPD, Grünen und FDP getragenen Regierung aus – jedoch nur auf den ersten Blick. Denn auch wenn die Ampel-Parteien an den Grundfesten des Staatskirchenrechts nicht rühren wollen, so steckt der Teufel gleich mehrfach im Detail.

Staatsleistungen sollen abgelöst werden

Denn erstmals seit dem Bestehen der Bundesrepublik soll der aus dem Jahr 1919 stammende Verfassungsauftrag eingelöst werden, die Staatsleistungen abzulösen. Hinter diesem Begriff verbergen sich Zahlungsverpflichtungen der Länder an die Bistümer und Landeskirchen, die seit der Einziehung kirchlichen Vermögens im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 fortwirken.

Einseitig einstellen oder verringern können die Länder diese Zahlungen nicht, obwohl sie inzwischen mehr als 500 Millionen Euro im Jahr betragen. Um diese Verpflichtung zu beenden, muss der Bund tätig werden – und will es nun auch tun. Dafür haben in den Koalitionsverhandlungen FDP und Grüne gesorgt. Beide Parteien hatten zuletzt mit der Linkspartei ein Gesetz zur Ablösung eingebracht, waren aber am Widerstand von CDU/CSU gescheitert. Die Ankündigung „Wir schaffen in einem Grundsätzegesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen“ war daher erwartbar. Aber auch die Handschrift der SPD ist zu erkennen, denn Länder und Kirchen sollen einbezogen werden.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Diese Beteiligung ist verfassungsrechtlich nicht erforderlich und ermöglicht Ländern wie Kirchen, den Aushandlungsprozess zu verlangsamen, wenn nicht zu blockieren. Denn in vielen Ländern, die in einer Übergangszeit über die laufenden Zahlungen hinaus Finanzmittel für eine Ablöseleistung aufbringen müssten, hält sich die Begeisterung in Grenzen.

Die Kirchen zeigen sich seit einigen Jahren zwar nach außen hin aufgeschlossen für eine Ablösung. Intern gibt es jedoch Widerstände und Befürchtungen, besonders in den – vorwiegend ostdeutschen – Bistümern und Landeskirchen, deren Haushalte stark von den Staatsleistungen abhängen. Ein Ende dieser Zahlungen hätte das Potential, auch der seit Jahren verschleppten Diskussion über den Zusammenschluss von Landeskirchen neuen Schwung zu geben.

Arbeitsrecht der Kirchen

Die Ampel-Parteien streben auch Veränderungen beim Arbeitsrecht der Kirchen und ihrer Wohlfahrtsträger an. Im Koalitionsvertrag heißt es, man wolle „gemeinsam mit den Kirchen prüfen, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden“ könne. „Verkündigungsnahe Tätigkeiten“ sollen davon ausgenommen bleiben.

Nach Einschätzung von Jacob Joussen, Leiter des Instituts für Kirchliches Arbeitsrecht an der Universität Bochum, bleibt die „Ampel“ damit hinter schärferen Aussagen in den Wahlprogrammen von Grünen und FDP zurück. „Die SPD scheint sich durchgesetzt zu haben.“ Joussen erkennt hinter den vagen Formulierungen nicht die Absicht, den „Dritten Weg“ der Kirchen im Arbeitsrecht abzuschaffen, der bei der Lohnfindung auf eine verbindliche Schlichtung statt auf Arbeitskampfs und Streiks setzt.

„Der Dritte Weg ist auch verfassungsrechtlich abgesichert, deshalb kommt man da politisch kaum ran“, sagt Joussen und vermutet, dass es in den Verhandlungen mit den Kirchen eher um mehr Einfluss von Mitarbeitervertretungen bei Kündigungen oder in Aufsichtsgremien gehen wird. Zudem sei eine Liberalisierung der „Loyalitätsobliegenheit“ zu erwarten – also den Erwartungen an Mitarbeiter hinsichtlich Kirchenmitgliedschaft und Lebensführung. Die Kirchen stehen an diesem Punkt schon länger durch die Rechtsprechung des EuGH unter Druck.

Mehr zum Thema 1/

Eher die islamischen Verbände betrifft die Ankündigung, das „Religionsverfassungsrecht im Sinne des kooperativen Trennungsmodells“ weiterzuentwickeln. Der Passus zielt vermutlich auf die Schaffung eines neuen rechtlichen Status unterhalb einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dies soll islamischen Organisationen helfen, die reformorientiert und frei von ausländischer Kontrolle sind.

Konfliktpotential zwischen Staat und Kirchen bergen die Passagen zur Biopolitik: Die Ampelkoalition will nicht nur Paragraph 219a StGB streichen, also das Werbeverbot für Abtreibungen, sondern blickt auch kritisch auf Paragraph 218. Eine Kommission soll eine „Regulierung für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches“ prüfen. Sollte es nicht beim Prüfen bleiben, könnte es nach vielen Jahren relativer Ruhe wieder zu einem gesellschaftlichen Streit über Abtreibungen kommen. Die katholische Kirche stünde dann sicherlich gegen die Regierung. Durch die evangelische Kirche zöge sich vermutlich ein Riss.