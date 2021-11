Koalitionsvertrag der Ampel : Ein revolutionäres Programm

Die Ampelkoalition wirft Deutschland in das kalte Wasser eines beispiellosen Umbruchs. Es steht in den Sternen, ob Deutschland daraus so stark herauskommt, wie es hineingeht.

Auf Deutschland kommt in den nächsten Jahren einiges zu. Was die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen haben, wird Anhänger der „großen Transformation“ – eine etwas technokratische Umschreibung für Revolution – sicher nicht zufriedenstellen. Aber es kommt ihr doch recht nahe. Kern dieses Umbruchs ist die Klimapolitik, die Deutschland in weniger als einer Generation in die Klimaneutralität führen soll.

Es muss nicht extra darauf hingewiesen werden, dass es sich dabei um eine gigantische Querschnittsaufgabe handelt. Dieser Umbruch greift in die gesamte Wirtschaft und Industriepolitik ein, berührt die Sozialpolitik, das Planungsrecht und selbst die Gesellschaftspolitik. Die Koalition macht damit Ernst.

Was ist der Unterschied zu Jamaika?

Die „Staatsmodernisierung“ stand in diesem Ausmaß schon einmal auf der Agenda einer SPD-geführten Regierung, die „mehr Demokratie wagen“ auf ihre Fahnen schrieb. Darauf spielt der Ampel-Slogan an: „mehr Fortschritt wagen“. Da die drei Parteien diesen Fortschritt aber untermalen mit Formulierungen wie der, dass Hindernisse und Widerstände allesamt „aus dem Weg geräumt“ werden sollen, wird sie sich der Frage stellen müssen, ob es nicht besser und ehrlicher heißen muss: eine andere Demokratie wagen.

Muss diese Transformation sein? Ja, sie muss sein, wenn die Klimaziele ernst genommen werden und Konsequenzen aus der Rückständigkeit vor allem im digitalen Bereich gezogen werden sollen. Hätte es diese sanfte Revolution auch mit einer anderen Regierung gegeben? Ja, mit einer Jamaika-Regierung hätte der Koalitionsvertrag mit Sicherheit nicht völlig anders ausgesehen.

Nur in einem Punkt hätte er sich vielleicht unterschieden: die Grünen-Ziele wären unter Regie von CDU/CSU mit mehr FDP-Sauerstoff durchlüftet worden. So aber atmet das Projekt viel SPD-Kohlendioxid, das schon dafür verantwortlich war, dass „mehr Demokratie“ in Wahrheit mehr staatliche Lenkung bedeutete.

Immerhin aber soll es bei einem Kohleausstieg bleiben, der dem Emissionshandel unterliegt und deshalb „idealerweise“ schon 2030 kommt. Das ist ein Erfolg der FDP. Ironie der Geschichte: So hätte sich der Ausstieg auch ohne das von einer Kommission festgelegte Datum 2038 organisieren lassen. Es wäre wesentlich billiger gewesen. Wermutstropfen dieses Ausstiegs bleibt mangels Alternativen aber der Einstieg in den fossilen Energieträger Erdgas „bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien“. Wann es diese Sicherheit gibt, steht in den Sternen. Damit steht aber auch in den Sternen, ob Deutschland aus diesem Umbruch so stark herauskommt, wie es hineingeht.

Alles hängt vom „grünen“ Wasserstoff ab

Der Druck auf den Ausbau von Windkraft und Solarenergie wird umso größer. Wie der immense Strombedarf schon in wenigen Jahren zu achtzig Prozent aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden soll, lässt der Koalitionsvertrag offen. Alles hängt vom neuen Zaubermittel ab, dem „grünen“ Wasserstoff, dessen Produktion den Strombedarf aber noch einmal erheblich hochschraubt.

Ob die radikale Vereinfachung des Planungsrechts das nötige Tempo dafür bringt, ob sie vor allem dem gesellschaftlichen Frieden dient, ist ebenso zweifelhaft. Sie gehört aber schon deshalb zu den Highlights des Koalitionsvertrags, weil sie eine Rückabwicklung des überbordenden Verwaltungsrechts birgt, das über die Jahre am Baum von „mehr Demokratie wagen“ gewachsen ist.

Nicht umsonst nannte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner diese Brocken der Übereinkunft eine „Zumutung“ für das Land und die Koalition. Gemeint war das im positiven Sinne, aber man kann es auch so sagen: Die FDP hat sich das Finanzministerium teuer erkauft.

Die Handschrift der FDP

Es wird für die FDP schwierig sein, die Finanzierung dieses spendablen sozialpolitischen Programms als „solide“ Haushaltspolitik zu verkaufen. Die Handschrift der FDP ist nicht in erster Linie darin zu sehen, was sie durchgesetzt hat, sondern darin, was sie an grünen und sozialdemokratischen Vorhaben mit wirtschaftlicher und finanzieller Relevanz verhindert hat.

Mit Blick auf die SPD-Projekte wird sich außerdem zeigen, wie sehr die „komplementäre Politik“, wie sie Lindner bezeichnete, eine Koalition zusammenhält. Denn Bürgergeld, Kindergrundsicherung und kapitalgedeckte Rente, um nur die wichtigsten sozialpolitischen Veränderungen zu nennen, signalisieren zwar Gemeinsamkeiten im Etikett; doch die drei Parteien liegen noch immer weit auseinander, was damit konkret gemeint ist.

Aufhorchen ließ am Mittwoch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags die Eloge Lindners auf den „starken Kanzler“ Olaf Scholz. Das war eine Spitze gegen die geschäftsführende Kanzlerin, der Lindner offenbar keine Träne hinterherweint.

Das Hoch auf den Kanzler war aber auch als Wink an alle Koalitionspartner zu verstehen. Zwar bemühen sich die drei Parteien sichtlich, dieser Koalition so etwas wie einen historischen Auftrag, ein „Narrativ“ abzugewinnen. Doch es hängt an wenigen Personen. Das trägt ein Stück, aber sicher nicht so weit, dass diese Koalition das kalte Wasser der Transformation überlebt, in die sie Deutschland wirft.