Koalitionsoptionen 2021 : SPD und FDP träumen von der Ampel

Nach der kommenden Bundestagswahl bieten sich theoretisch fünf Regierungsoptionen an, darunter drei Dreierbündnisse, wenn Union und SPD ihre dritte Vernunftehe nicht fortsetzen wollen: Jamaika, Ampel und Rot-Rot-Grün sowie Schwarz-Gelb und Schwarz-Grün. Mit der AfD zu regieren haben alle anderen Parteien ausgeschlossen. In vier Varianten säßen die Grünen mit am Kabinettstisch, in drei auch die FDP, die als kleine, bürgerliche Regierungspartei seit 1949 schon oft glänzen konnte. Sie ist anders als die Grünen, ganz zu schweigen von der Linken und der AfD, eine Partei, die zum Regieren gebraucht werden will. Für ihre Wähler ist sie ein freiheitliches und wirtschaftsfreundliches Korrektiv, wenn Union oder SPD zu viel Staatsgläubigkeit zeigen.

Ohne Gestaltungsmacht in der Opposition wirken die Freien Demokraten, ob im Bundestag oder außerparlamentarisch, indes kraft- und lustlos; auch weil sie auf eine einzige rhetorisch versierte Person an der Spitze als Anführer vertrauen, sei es seinerzeit Guido Westerwelle und heute Christian Lindner. Der vergab 2017 die Chance, wieder zu regieren. Im kommenden Jahr könnte er diesen Fehler, der ihn viele Sympathien bei den Wählern kostete, korrigieren und es Walter Scheel nachmachen.