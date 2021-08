Forderung aus dem Ahrtal : Koalition streitet über Berufung eines Beauftragten für Flut

In der Koalition gehen die Meinungen darüber auseinander, ob ein Sonderbeauftragter sinnvoll wäre, um nach dem Hochwasser im Westen Deutschlands die Koordinierung der Hilfen für die betroffenen Kommunen zu übernehmen. Gefordert hatten das die Kommunen des Ahrtals. Für die Bundesregierung lehnte eine Sprecherin den Vorschlag ab, auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält ihn nicht für sinnvoll.

In der Unionsfraktion im Bundestag gibt es hingegen auch Unterstützung für die Einsetzung eines Sonderbeauftragten auf Bundesebene. Als ehemaliger Bürgermeister könne er die Forderung der Kommunen „gut nachvollziehen“, sagte der kommunalpolitische Sprecher der Fraktion, Christian Haase (CDU), der F.A.Z. Man müsse „raus aus dem Wirrwarr“ von Zuständigkeiten zwischen Stadt, Land und Bund im Katastrophenfall.

„Ich unterstütze die Forderung nach einem Sonderbeauftragten, bei dem die Fäden zusammenlaufen.“ Dieser Sonderbeauftragte müsse auf der Bundesebene angesiedelt und mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet sein, um die gewaltige koordinierende Aufgabe der Wiederaufbauarbeiten bestmöglich angehen zu können. „Fest steht: Als kommunaler Mandatsträger braucht man im Krisenfall einen zentralen Ansprechpartner, sonst geht wichtige Zeit verloren.“ Viel spricht dafür, dass Haase mit seiner Forderung Rückendeckung aus der Fraktionsführung hat.

Klöckner für Sonderbeauftragten auf Landesebene

Julia Klöckner, rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin, zeigte Verständnis für die Ahr-Kommunen, plädierte allerdings für einen Sonderbeauftragten auf Landesebene. „Den Hilferuf der Bürgermeister aus dem Ahrtal kann ich vollkommen nachvollziehen“, sagte Klöckner der F.A.Z. „Vor Ort fehlt ein klarer, sichtbarer Koordinator und Ansprechpartner, der schnell, unkompliziert und vernetzt koordiniert.“ Es fehle der Überblick. „Das ist fatal und führt zu erheblicher Frustration bei Helfern wie Betroffenen.“

Klöckner forderte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, schnellstmöglich einen Sonderbeauftragten auf Landesebene einzusetzen, „der beherzt anpackt, koordiniert und es einfach auch kann – der wahrnehmbar und ansprechbar ist für die Leute und Lösungskompetenz besitzt“. Dieser Beauftragte könne die „Brücke zur Bundesebene“ sein, sagte Klöckner. „Denn unsere Bundeszusage steht ganz klar: Den Menschen werden wir beim Neuaufbau schnell und unbürokratisch helfen.“

Die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung Ulrike Demmer lehnte die Forderung am Mittwoch ab. Sie verwies auf den bereits zur Koordinierung eingerichteten Staatssekretärsausschuss des Bundes, der bereits zweimal getagt habe und zur Organisation von Soforthilfen beitrage. Sie kündigte an, dass beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag neben den Maßnahmen zum Kampf gegen die Pandemie auch das Thema Fluthilfen besprochen werde. Am kommenden Mittwoch werde Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Ahrtal sowie dem Landrat des Kreises Ahrweiler sprechen.

Zuvor hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sich gegen die Einsetzung eines Sonderbeauftragten gewandt. „Das wäre bürokratische Tätigkeitsvermehrung und würde die Sache eher komplizierter machen“, sagte er am Mittwoch im WDR. Er sei „überzeugt, die Länder müssen diese Sache in die Hand nehmen und sich dabei auf die Unterstützung des Bundes verlassen können.“ Auch im Bundesinnenministerium findet der Vorschlag keine Zustimmung, weil Strukturen auf der Bundesebene vorhanden und zusätzliche nicht gewollt seien. Unterstützung gebe es, wo immer diese erforderlich sei.