Zwar war für Montag das Statement des Verteidigers des Hauptangeklagten im Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen kriminellen Gruppe „Knockout 51“ angekündigt. Doch das verlief anders als erwartet, denn der Anwalt des 25 Jahre alten Leon R. sprach vor dem Oberlandesgericht Jena nicht über die Vorwürfe gegen seinen Mandanten, sondern forderte das sofortige Ende des Prozesses.

In Deutschland würden auf hysterische Weise rechte Menschen verfolgt, und die Verhältnismäßigkeit sei nicht mehr gewahrt, sagte der Verteidiger nach Angaben eines Gerichtssprechers. Obendrein habe der Anwalt der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, das Recht seines Mandanten auf ein faires Verfahren verletzt zu haben.

Dabei bezog sich der Anwalt auf den im Frühjahr vor dem Oberlandesgericht Dresden zu Ende gegangenen Prozess gegen eine linksextremistische kriminelle Vereinigung aus Leipzig, in dem die 28 Jahre alte Hauptangeklagte Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden war (E. hat Revision eingelegt). In jenem Prozess hatte Leon R. als Zeuge ausgesagt. Seinem Verteidiger zufolge sei R. dazu gezwungen worden, wobei ihm sein Aussageverweigerungsrecht vorenthalten worden sei. Die von R. in Dresden gemachten Angaben zu „Knockout 51“ seien dann in die Anklage der Bundesanwaltschaft eingeflossen, was ein Verstoß gegen elementare Rechtsgrundsätze sei.

Gericht wird Vorwürfe prüfen

Die Bundesanwaltschaft wies die Vorwürfe zurück. Die Aussage von Leon R. als Zeuge in Dresden habe keine Folgen für die Ermittlungen gegen ihn gehabt. Dem Gerichtssprecher zufolge werde die Staatsschutzkammer in den nächsten Tagen über den Antrag entscheiden. Der Prozess selbst wird erst Ende September fortgesetzt. Er hatte vergangene Woche mit der Verlesung der Anklage begonnen.

Sie wirft den vier Männern im Alter zwischen 21 und 25 Jahren, allesamt bekannte Thüringer Rechtsextremisten, vor, im Rahmen der Kampfsportgruppe „Knockout 51“ schwerste Straftaten begangen zu haben. „Spätestens seit April 2021 erstreckte sich das Ziel der Vereinigung auf die Tötung von Personen der linksextremen Szene“, hatte die Bundesanwaltschaft erklärt.

Als Kopf der Gruppe soll R., der in Eisenach auch die rechtsextreme Szenekneipe „Bull’s Eye“ betreibt (die wiederum zweimal von den Linksex­tremen um Lina E. überfallen worden war), gezielt Trainings und ideologische Schulungen organisiert und geleitet haben.

Ziel war es demnach, Ausländer und politisch Andersdenkende gewaltsam anzugreifen. In knapp einem Dutzend Fällen seien der Anklage zufolge dann auch mutmaßliche Linke, Randalierer, Polizisten und Drogensüchtige verprügelt und zum Teil schwer verletzt worden. Zugleich sicherte die Truppe um R. NPD-Veranstaltungen ab, wobei die Landeszentrale der Partei in Eisenach auch Organisationszentrale für R. gewesen sein soll.

Darüber hinaus sollen Mitglieder der Gruppe bei sogenannten Anti-Corona-Demos unter anderem in Berlin, Leipzig und Kassel Andersdenkende verfolgt und dabei auch Polizisten verletzt haben. Zugleich operierte sie wohl innerhalb eines bundesweiten Netzwerks von Rechtsextremen und sogenannten Rockern, die zum Prozessauftakt aus ganz Deutschland angereist waren. „Hierzu zählen in erster Linie die Dortmunder Kampfsportnetzwerke rund um das rechtsextreme Szeneevent ‚Kampf der Nibelungen‘, bei dem Knockout als offizielle Unterstützerstruktur galt“, sagte Felix Steiner von der Mobilen Beratung gegen Rechtsex­tremismus in Thüringen dem MDR.