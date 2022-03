Erklärung der Kultusminister : Schüler nach Flucht möglichst bald beschulen

Knapp 110.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind inzwischen in Deutschland angekommen, darunter viele Kinder und Jugendliche, aber auch Studenten und Wissenschaftler. Die Schulen bringt das in eine Zerreißprobe. Sie wollen alles tun, um den häufig traumatisierten Kindern rasch einen geregelten Alltag mit anderen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, zugleich sind Lehrer und Schulleitungen nach mehr als zwei Jahren Pandemie ausgebrannt und leiden schon jetzt unter extremer Personalknappheit.

Die Kultusminister der Länder haben sich mit dem Bund in einer Lübecker Erklärung darauf geeinigt, die Beschulung der geflüchteten Kinder sicherzustellen und dabei auch geflüchtete Lehrkräfte aus der Ukraine einzubeziehen, sofern sie das wünschen. Dass es damit nicht getan sein wird, weiß auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien (CDU), die auf etablierte Strukturen aus der Fluchtwelle des Jahres 2015 verweist. Damals allerdings kamen vor allem junge Männer nach Deutschland, die dem Kriegsdienst in Syrien entkommen mussten, nun sind es Frauen und Kinder.

Günstigerweise hat die Ukraine fast alle Lehrwerke ihrer Schulen digitalisiert. Die Kultusministerkonferenz (KMK) bemüht sich nun um die Lizenzen und erwägt, ukrainischen Schülern in den Abschlussklassen Online-Unterricht durch ukrainische Lehrkräfte anzubieten, um für sie einen Schulabschluss zu gewährleisten. Eine Task Force soll zentrale Probleme lösen, „damit nicht jede Frage 16 Mal einzeln geklärt werden muss“, sagte Prien.

Lehrermangel verschärft sich

Außerdem soll die Ständige Wissenschaftliche Kommission damit beauftragt werden, Lösungsvorschläge für das Problem des Lehrermangels und der Lehrergewinnung zu erarbeiten. Schon nach den derzeitigen Vorausberechnungen müsste jeder zehnte Abiturient ein Lehramtsstudium aufnehmen, sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD), der die sozialdemokratisch geführten Länder koordiniert. Für die Integration der Flüchtlinge müsste es aber jeder fünfte Abiturient sein, das sei völlig illusorisch. Zugleich forderte Rabe eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge auf die Bundesländer, das gelte vor allem für Berlin, wo immer noch täglich gut 10.000 Frauen und Kinder ankommen.

Die Bildungsgewerkschaften im Deutschen Beamtenbund, darunter auch der Deutsche Philologenverband und der Berufsschullehrerverband, sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderten multiprofessionelle Teams mit psychologisch geschulten Fachleuten, Lehrern mit Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache, sowie angemessene Räume.

Für Studenten und Wissenschaftler aus der Ukraine wollen Bund und Länder gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen eine Wissenschaftsbrücke nach Deutschland aufbauen, auf der alle Informationen zu konkreten Unterstützungsmaßnahmen gebündelt zugänglich gemacht werden sollen. Die Administration der Plattform soll der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) übernehmen.

Außerdem haben die Hochschulen dazu aufgerufen, die institutionelle Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen aus Russland auszusetzen. „Denjenigen im russischen Wissenschaftssystem, denen aufgrund ihrer Positionierung gegen einen Angriffskrieg aktuell Verfolgung droht, gilt unsere volle Solidarität und Unterstützung“, versichert die KMK. „Anfeindungen und Drohungen gegen Menschen aus Russland haben an unseren Hochschulen keinen Platz.“

Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn hat die KMK sich auf einen Zeitpunkt für ein Ende der Corona-Maßnahmen in Schulen verständigt. Bis Ende Mai sollen alle Einschränkungen wie die Maskenpflicht und anlasslose regelmäßige Reihentests in Abhängigkeit zur jeweiligen Lage vor Ort möglichst beendet werden, kündigte Prien an. Die KMK sei sich einig, dass die Schulen einen „behutsamen Weg in die Normalität“ gehen sollen.

Derzeit allerdings gibt es noch einige Unsicherheiten bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn am 20. März läuft das derzeit gültige Infektionsschutzgesetz aus, wodurch auch die Grundlage für alle bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen entfällt. Auf Bundesebene sowie zwischen Bund und Länder wird über eine Neufassung beraten. Dabei wird angestrebt, dass Basisschutzmaßnahmen wie Masken über dieses Datum hinaus erhalten bleiben. Eine Einigung darüber steht aber noch aus.