Wenn sich an diesem Nachmittag Vertreter von Bund und Ländern treffen, um über die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu sprechen, haben die Teilnehmer viel zu bereden – nicht ohne Grund sind die Verhandlungen nach hinten ohne zeitliches Ende terminiert worden. Mit seinem Vorschlag, das Krankenhaussystem in Deutschland weitgehend umzukrempeln, ist Lauterbach von Beginn an auf Kritik gestoßen.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Nach einer zweitägigen Konferenz am Bodensee in der vergangenen Woche waren die Differenzen noch immer groß. Lauterbach sprach von mehreren Problemen, denen man sich gegenübersehe. Ob es nun ein Ergebnis geben werde, sei unsicher, sagte er mit Blick auf die Verhandlungen an diesem Montag. Gleichwohl zeigte sich der Minister zuversichtlich. An der Sitzung sollen auch Vertreter der Koalitionsfraktionen SPD, FDP und Grüne teilnehmen. Sollte eine Einigung erzielt werden, will Lauterbach über den Sommer einen Gesetzentwurf erarbeiten. Wo genau hakt es bei den Verhandlungen? Die wichtigsten Franken und Antworten.

Wer entscheidet über die Krankenhauslandschaft?

Laut dem Grundgesetz sind die Bundesländer für die Krankenhausplanung zuständig. Die Absicht des Bundes, für die Planung der Kliniken neue Vorgaben zu machen, empfinden viele Länder darum als Affront. Die entscheiden nämlich bislang, wo ein Haus steht, welche Leistungen es anbietet und wie viele Betten es bereithält. Am Montag forderte darum Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) einen Kompromiss, der die Länder nicht entmachte. Holetschek will erreichen, dass die Länder die Planungshoheit über die regionale Krankenhausversorgung behalten. „Die Länder müssen weiter gestalten können, welche Krankenhausversorgung regional am sinnvollsten ist“, sagte er.

Konkret stört die Länder, dass der Bund laut dem Vorschlag Lauterbachs über geplante Krankenhaus-Level und sogenannte Leistungsstufen in ihre Befugnisse eingreift. Das haben die Länder Lauterbach in der vergangenen Woche auf einer Tagung in Friedrichshafen sehr deutlich gemacht. „Vollkommen klar ist: Die Länder haben den Hut auf in der Krankenhausplanung“, sagte dort der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU).

Wie viel Geld benötigen die Kliniken?

Die Pläne Lauterbachs sehen vor, das bestehende Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern, um Krankenhäusern wirtschaftlichen Druck zu nehmen. Um Geld zu verdienen und weil die Länder ihren Investitionsverpflichtungen oft nicht nachkommen, versuchen viele Häuser derzeit, möglichst viele Patienten zu behandeln. In Zukunft sollen sie schon dafür Geld bekommen, dass sie bestimmte medizinische Leistungen nach bundeseinheitlichen Standards überhaupt anbieten. Im Gegenzug will Lauterbach stärker Einfluss auf die Qualität der Häuser nehmen. Die Länder fordern, dass der Bund früher mehr Geld für die Krankenhäuser bereitstellt. Lauterbach lehnt das ab. Derzeit sind die Länder für die Finanzierung der Investitionskosten der Kliniken zuständig, also für Gebäude und Geräte. Krankenhausvertreter kritisieren aber seit Jahren, dass die Länder den Kliniken viel zu wenig Geld überweisen.

Welches Haus soll welche Leistungen anbieten?

Lauterbachs Plan sieht vor, die Kliniken in mehrere Stufen einzuteilen, darunter sind Universitätskliniken, Fachkrankenhäuser und Grundversorger. Die Stufen sollen darüber entscheiden, welche Leistungen ein Haus anbieten kann. Lauterbach will damit vor allem die Behandlungsqualität sichern. Analysen zeigen immer wieder, dass ein Krankenhaus tendenziell bessere Behandlungsergebnisse erzielt, je häufiger seine Ärzte und Pfleger eine entsprechende Behandlung vornehmen. Statt wie bisher nur „Innere Medizin“ vorzuschreiben, will Lauterbach die Leistungen viel klarer definiert wissen.