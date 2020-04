Universitätsklinik Hamburg : Zahlreiche Infizierte auf Krebsstation

Im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) ist es zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. Dabei sind, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits in der vergangenen Woche auf einer Krebsstation etwa 20 Patienten und 20 Mitarbeiter der Klinik positiv auf das Virus getestet worden. Betroffen seien neben den Patienten unterschiedliche Berufsgruppen bei den Mitarbeitern, teilte eine Sprecherin des Klinikums am Mittwoch mit. Zunächst hatte das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ darüber berichtet. Die zuständigen Behörden seien unmittelbar informiert worden, so die Sprecherin.

Krebspatienten zählen zu den besonders gefährdeten Risikogruppen bei der Corona-Pandemie, da ihr Immunsystem durch die Krebserkrankung und deren Behandlung ohnehin massiv beeinträchtigt ist. Einige Patienten würden noch immer im UKE betreut, andere seien in die häusliche Isolation entlassen worden, wurde mitgeteilt.

Suche nach dem Auslöser

Offen ist derweil noch, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte. Den im „Spiegel“-Bericht genannten Grund bestätigte die Sprecherin des Klinikums nicht. Das Magazin hatte online berichtet, dass die Verbreitung des Virus womöglich auf eine infizierte Reinigungskraft zurückzuführen sei, die Anfang vergangener Woche wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes aufgefallen sei. Ein Corona-Test sei daraufhin positiv ausgefallen und alle weiteren Maßnahmen seien eingeleitet worden.

„Die genauen Wege der Infektion werden derzeit mit Hochdruck aufgearbeitet“, äußerte die Sprecherin des UKE hingegen, „und können nicht auf eine einzelne Person zurückgeführt werden“. Sofort nachdem die erste Infektion bekannt geworden sei, seien alle Patienten auf der Onkologie-Station getestet worden.

Alle positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten seien „umgehend“ auf spezielle Stationen verlegt worden, wo Patienten mit Covid-19, also der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit, behandelt werden. Sie würden dort ausschließlich durch onkologisches Fachpersonal betreut.

„Die onkologische Therapie dieser Patientinnen und Patienten kann so weiter fortgeführt werden“, äußerte die Sprecherin. Zu dem Zustand der Patienten und dem bisherigen Verlauf der Erkrankung gab es zunächst keine Informationen.

Die Opposition in der Hamburger Bürgerschaft forderte am Mittwoch eine umfassende Aufklärung des Vorfalls. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Dennis Thering, sprach von einer äußerst beunruhigenden Nachricht. Bislang sei Hamburg gut durch die Corona-Krise gekommen. Wieso aber habe es so lange gedauert, bis die Öffentlichkeit informiert worden sei, und wie sei es möglich, dass der gesundheitliche Zustand des Personals offenbar nicht ausreichend überprüft werde, fragte Thering. „Und die wichtigste Frage, welche Maßnahmen werden jetzt ergriffen, um so etwas für die Zukunft zu vermeiden?“