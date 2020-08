Hitze und Starkregen : Wie die Städte mit dem Klimawandel kämpfen

Vertrocknete Rasenflächen am Main in Frankfurt Bild: Niklas Grapatin

Am Anfang war der Regen. Er ergoss sich über die Innenstadt von Offenbach. In wenigen Minuten war der Maindeich umspült, waren die umliegenden Keller geflutet, stand das Wasser etwa einen halben Meter hoch. Der Fluss konnte den Regen nicht aufnehmen, das Kanalsystem auch nicht, die Deckel wurden von unten hochgedrückt. So schnell, wie der Regen gekommen war, ging er wieder. Was blieb, waren rund 400 überflutete Gebäude und Grundstücke.

Früher sagte man, dass ein solches Starkregenereignis alle 100 Jahre stattfindet. Als die erste schwere Überflutung 2015 kam, dachte Heike Hollerbach, die Leiterin des Umweltamts, das Schlimmste sei erstmal überstanden. Zehn Monate später kam der nächste Starkregen. Und 2017 wieder einer.

In allen Fällen waren die wirtschaftlichen Schäden groß, eingelagerte Bilder eines nahen Museums und der Hochschule für Gestaltung wurden teilweise zerstört. Wäre das Wasser 2015 noch ein paar Zentimeter höher gestiegen, wäre es auch in den S-Bahn-Tunnel geflossen, der nach Frankfurt führt.

Das Problem ist: Starkregen lässt sich schwer vorhersagen. Die Luft wird insgesamt wärmer, kann also auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Und dann steigt sie nach oben, weil warme Luft immer nach oben aufsteigt. Der Wasserdampf kondensiert, Energie wird freigesetzt, besonders im Sommer entstehen so Gewitter – und an einer Stelle können extrem große Wassermassen freigesetzt werden.

Viele Städte lassen sich Gefahrenkarten erstellen

Beim Deutschen Wetterdienst, der auch in Offenbach seinen Sitz hat, gibt es Prognoseinstrumente, um die Städte möglichst früh zu warnen. Rückflussbecken können dann geöffnet und Wasserreserven abgelassen werden, damit der Regen aufgenommen werden kann.

Die Verantwortlichen müssen sich jedoch sehr sicher sein, bevor sie das tun. Das Wasser fehlt sonst in den Sommermonaten. Der teilweise metertief ausgetrocknete Boden kann das Wasser nicht aufnehmen. Viele Städte lassen sich – gefördert von Land und Bund – Gefahrenkarten erstellen, die zeigen, wo Extremwetterereignisse besonders hart zuschlagen könnten. Städte wie Offenbach wissen inzwischen, dass sie sich verändern müssen.

Doch die Lage ist kompliziert. Es ist nicht so, dass bloß mehr Regen oder mehr Hitze, mehr Stürme oder mehr Gewitter kommen. Extremwetterereignisse insgesamt nehmen deutlich zu, davon sind Klimatologen überzeugt. Holger Robrecht berät Städte, wie sie „klimaresilient“ werden können. „Klimawandel ist keine Sache, auf die man sich einmal einstellt“, sagt Robrecht. „Die Stadt der Zukunft muss sich ständig an den Klimawandel anpassen.“

In Robrechts Verband LCLEI mit Sitz in Freiburg sind 1500 Städte, Kommunen und Regionalverbände weltweit organisiert, die nachhaltig sein und sich auf den Klimawandel einstellen wollen. Zum einen macht die Organisation Lobbyarbeit in Brüssel, um sich für die Interessen der Mitglieder einzusetzen. „Wir versuchen, die Rahmenbedingungen für Städte auf europäischer Ebene und im Bund so zu beeinflussen, dass die Kommunen ihre Arbeit machen können“, sagt Robrecht. Hauptaufgabe sei es aber, beim Erfahrungsaustausch zu helfen.

„Entscheidend ist die Prozessgestaltung: Ist eine Stadt auf die Krise vorbereitet?“

Robrecht kann von vielen Beispielen berichten. Von Kopenhagen etwa, wo man schon früh mit Überschwemmungen zu kämpfen hatte und es um die Frage ging, wie das U-Bahn-System geschützt werden kann. Städteplaner stehen da vor dem Konflikt: Einerseits müssen die Eingänge barrierefrei für Rollstuhlfahrer sein, andererseits dürfen sie nicht überschwemmt werden. Um zwei Zentimeter erhöhte man die Stufen an den U-Bahn-Eingängen. In den meisten Szenarien müsste damit der Überflutungsschutz gesichert sein. Um ältere Menschen, die besonders stark unter der Hitze leiden, zu schützen, hat die slowakische Hauptstadt Bratislawa die Dächer von Altenheimen begrünt.