Bauern in Not : So trocken wie noch nie

Man muss nicht Agraringenieur sein, um die Dürreschäden auf den Maisfeldern von Jürgen Maurer zu sehen. Auf der linken Seite des Feldwegs sind die Maisstängel 2,5 bis drei Meter hoch, auf der rechten Seite höchstens 1,20 Meter. Bauer Maurer ist gerade auf dem Weg zu den Mähdreschern, am späten Nachmittag soll geerntet werden.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Maurer steigt aus dem Auto und pflückt einen Maiskolben, pult ihn auf und zeigt auf die Spitze: „Sie sehen, der Kolben ist hier kümmerlich gewachsen, die Maiskörner sind kleiner.“ Dann schält er noch die braunen Blätter vom Maisstängel – auch das ein klares Zeichen für den Wassermangel in den Böden. „Wir hatten Anfang Juni 25 bis 30 Grad Celsius, da hätten wir mehr Regen benötigt. Die Pflanzen gehen dann schnell in die Notreife“, sagt Maurer.

Der 48 Jahre alte Landwirt muss das Maisfeld wahrscheinlich schon Ende August abernten, weil die Pflanzen verkümmern und nicht mehr wachsen. Für eine Bewässerung fehlt die Technik, rechtlich ist sie sowieso nicht möglich. Das könnte sich ändern, wenn sich die Klimakrise für die Landwirtschaft verschärft – das Bundeslandwirtschaftsministerium und das Bundesumweltministerium erarbeiten gerade mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Lösungen, um den Zielkonflikt zwischen Wasserknappheit und steigendem Bewässerungsbedarf zu lösen. Die Landwirtschaft nutzt nur 1,4 Prozent des Frischwassers; der Bergbau und das verarbeitende Gewerbe verbrauchen 24 Prozent. Hier ließe sich etwas verändern.

„Die Mäher sind in Lauerstellung“

Maurer bewirtschaftet 180 Hektar, pflanzt Gerste, Weizen, Mais und hält 700 Schweine. Kupferzell liegt in der Region Hohenlohe, ein Gebiet zwischen Künzelsau und Schwäbisch Hall, das schon vor der Eingliederung in das ehemalige Königreich Württemberg im 19. Jahrhundert als fruchtbare Kornkammer galt. Bis heute sind die landwirtschaftlichen Betriebe hier im Durchschnitt größer und wohlhabender als auf der Schwäbischen Alb. Auch Joachim Rukwied, der Präsident des Bauernverbandes, bewirtschaftet in dieser Region einen Betrieb. Die Lösslehm- und Keuper-Böden garantieren gute Erträge. Die Maurers führen ihren Betrieb in vierter Generation, sie sind Teil des bundesweiten Programms „FRANZ“ zur Sicherung des Artenschutzes.

In einem Zeitraum von zehn Jahren soll in Musterbetrieben versucht werden, mit Schwarzbrachen, Blühstreifen und extensiven Getreidesorten die Artenvielfalt zu sichern. Doch der weltweite Getreidemangel durch den Ukrainekrieg, die Ertragsverluste durch Dürre und Klimawandel stellen das Projekt gerade infrage. Ein weiterer Ertragsrückgang von 30 oder 70 Prozent lässt sich in der derzeitigen Situation schwer verkraften. Es sei jetzt wichtiger, meint Maurer, Ernährungssicherheit herzustellen und Brachflächen zu bewirtschaften, mit einem zwei oder drei Jahre dauernden Moratorium würde man der Biodiversität nicht so stark schaden.

In der hügeligen Landschaft parken zwei moderne Mähdrescher, GPS-gesteuert und mit klimatisierter Fahrerkabine, auf den Feldwegen, daneben die Traktoren mit den Kippanhängern zum Abtransport des Getreides. „Die Mäher sind in Lauerstellung, wir warten vielleicht noch eine Stunde, bis der Winterweizen so trocken ist, dass wir mähen können“, sagt Maurer. Es ist 16 Uhr, seine Kollegen Joel und Lukas Küstner sind auch zur Ernte aufs Feld gekommen. Ihr Mähdrescher zieht schon seine Bahnen über das Weizenfeld. Der 31 Jahre alte Agraringenieur bewirtschaftet mit seinem 30 Jahre alten Bruder, einem Landwirtschaftsmeister, rund 400 Hektar. Auch die Küstners rechnen in diesem Jahr mit einer deutlichen Ertragsminderung durch die zu geringen Niederschlagsmengen und die anhaltende Dürre.