Mehr Sturmfluten : Wie der Klimawandel die deutsche Küste verändert

Schönberg an der Ostsee: Steinaufschüttungen dienen in der Gemeinde nahe Kiel dem Küstenschutz. Bild: Lucas Wahl

Peter Kokocinski fasst in den Sand. Er ist weiß und feinkörnig. „Das ist der Grund, wieso die Menschen bei uns Urlaub machen“, sagt der Bürgermeister von Schönberg, einer Gemeinde gut eine halbe Stunde von Kiel entfernt. Rund 6800 Menschen leben hier. Jährlich kommen zehnmal so viele Besucher, etwa eine halbe Million Übernachtungen 2021, so Kokocinski. Davon lebt die Gemeinde, die seit 120 Jahren Ostseebad ist. Schönberg, das ist vor allem der Strand.

Doch eigentlich hat man das natürliche Vorkommen schon in den achtziger Jahren abgetragen, als man den Deich errichtete. Auf dem blanken Betonfuß liegt seitdem der aufgeschüttete Sand. Stellenweise blitzt der Sockel durch. Damit die Gäste nicht irgendwann vom Beton aus ins Wasser waten müssen, lässt die Gemeinde den Sand, den die Ostsee nach und nach verschluckt, wieder an anderer Stelle abpumpen, in einem nahen Hafen­becken, und mit Schiffen hierherfahren. Das kostet viel Geld, 630.000 Euro in den vergangenen fünf Jahren.

Steigt der Meeresspiegel in den kommenden Jahrzehnten um 40 Zentimeter, wie es Schätzungen vorsehen, wäre ein Teil des Strands verschwunden. Bürgermeister Kokocinski macht einen Schritt zur Seite, weg vom Wasser. Ein Stück Schönberg wäre verloren. Steigt der Meeresspiegel sogar, wie es das obere Ende des Szenarios des Weltklimarates IPCC vorsieht, um einen Meter, könnte ein erhöhter Deich zwar die Gemeinde schützen, aber der Strand von Schönberg wäre dann wohl Vergangenheit. Kokocinski schüttelt den Kopf. Unvorstellbar.

Ein Beispiel für die falsche Einschätzung von Risiken

Die deutsche Küste wird sich in den kommenden Jahrzehnten unaufhaltsam verändern. Denn nicht nur der Meeresspiegel steigt. Sturmfluten werden laut Fachleuten häufiger auftreten und aller Voraussicht nach auch heftiger ausfallen.

Hamburg erinnert sich in diesen Tagen an die Sturmflut vor genau 60 Jahren. Vom 16. auf den 17. Februar 1962 standen große Teile der Stadt unter Wasser. Auch in den Jahren danach traten Sturmfluten auf. Aber die Stadt war besser vorbereitet, hatte sich geschützt. 1962 ist deshalb ein Beispiel für misslungenen Katastrophenschutz, für die falsche Einschätzung von Risiken, die 315 Menschen mit dem Leben bezahlen mussten.

Die Flut ist aus Sicht von Katharina Fegebank fest im kollektiven Gedächtnis von Hamburg verankert. Die Zweite Bürgermeisterin der Stadt erinnert sich an die Beerdigung von Helmut Schmidt 2015, der als Polizeisenator die Katastrophe bewältigte: Am Friedhof standen einige Hamburgerinnen und Hamburger, die das Unglück erlebt hatten, und weinten – so sehr waren sie Schmidt für seinen Einsatz dankbar. Auch nachfolgende Generationen seien sich der Ausmaße der damaligen Flut sehr genau bewusst, sagt die 1977 geborene Fegebank. „Die Themen Deichsicherheit und der Schutz vor Fluten und Sturmfluten ziehen sich seitdem als roter Faden durch das politische Handeln. Es gibt den unbedingten Willen, dass so etwas nicht wieder passieren darf.“