Erst brannte ein Brunnen, dann waren es zwei, dann drei, dann vier. Und irgendwann hörten die Menschen im Vogelsberg auf, die Feuer zu zählen. Heute schätzen sie, dass ein Dutzend Wasser-Förderhäuschen in Flammen standen. Zerstört wurden dabei auch zwei Bagger, die eine Pipeline graben sollten. Was der Staatsschutz Anfang der Achtzigerjahre als Taten von „Öko-Terroristen“ bezeichnete, das gilt im Vogelsberg bis heute als „Birsteiner Wasserkrieg“. Der gewalttätige Höhepunkt eines jahrelangen Kampfes von Bürgern, die verhindern wollten, dass Wasser nach Frankfurt gepumpt wird.

Der friedliche Anführer der Proteste, der Landwirt Karl Lißmann, hatte früh gewarnt: „Bevor wir auf dem Trockenen sitzen, wird es ernst.“ Die Brandstifter, von denen die Ermittler glaubten, dass es junge Leute mit Ortskenntnissen waren, wurden nie gefasst. Der Protest aber mündete in einem Kompromiss: Das Wasser floss zwar weiterhin nach Frankfurt, aber die Menge wurde gedeckelt. Statt der ursprünglich geplanten rund acht Millionen Kubikmeter pro Jahr sollte nur noch eine Million gefördert werden. Das war 1985.

Lißmanns Sohn Günther steht heute vor einem zerstörten Brunnen im Birsteiner Ortsteil Illnhausen. Der gepflasterte Boden ist mit Gras bewachsen. Nach dem Brand im Jahr 1984 wurden die Reste des Förderhäuschens weggeschafft, nur das verkohlte Rohr am Boden blieb übrig. Genutzt wurde es bislang nicht, aber das soll sich ändern.

Frankfurt will mehr Wasser

Der Wasserverband Kinzig, der seit 50 Jahren eine Vielzahl von Brunnen betreibt, will seine Fördermenge in Birstein von einer auf zwei Millionen Kubikmeter im Jahr erhöhen. Der Grund: Frankfurt will mehr Wasser. Seit das in Birstein bekannt ist, ist die Gemeinde in Aufruhr. Im vergangenen Jahr kamen Hunderte zu einer Infoveranstaltung. Viele haben Sorge und sind wütend.

Günther Lißmanns Ärger beginnt damit, wie die Sache vergangenes Jahr ihren Anfang nahm. Vom Antrag des Wasserverbandes Kinzig, die Fördermenge zu erhöhen, hätten er und seine Mitstreiter eher zufällig aus dem Staatsanzeiger erfahren. „Keiner hat uns Bescheid gesagt, auch nicht die Gemeinde“, sagt er. Er empfindet das als „großen Vertrauensbruch“.

Dabei haben die Birsteiner dem Gesetz nach kein Mitsprache­recht. Das Wasser, das unter ihren Häusern und Feldern fließt, gehört nicht ihnen. Es ist Gemeingut. Über die richtige Verwendung entscheidet eine Verwaltungsbehörde, in diesem Fall das Regierungspräsidium Darmstadt. Und nach einer Prüfung hat es dem Antrag zugestimmt. Mehr Wasser soll fließen.

Plötzlich waren die Forellen weg

Doch die Richtigkeit dieser Prüfung zieht Lißmann in Zweifel. Aus seiner Sicht drohen Natur und Landschaft im Vogelsberg große Schäden. Er ist überzeugt, dass man die Folgen des jahrzehntelangen Abpumpens schon heute erkennen kann. In der Bracht, die durch Lißmanns Heimatdorf Illnhausen fließt, haben sie als Kinder Fische gefangen. „Das war ein großer Spaß, die haben auch großartig geschmeckt“, erinnert sich Lißmann. Ende der Achtzigerjahre war damit Schluss, die Forellen waren weg. Lißmann vermutet, dass der niedrige Wasserstand, das Austrocknen des Flusses der Grund dafür ist.