Ukraine-Liveblog : IW-Institut: „Russland ist zu einer Kriegswirtschaft geworden“

Sanktionen zwingen das Land nach Einschätzung des deutschen Instituts nicht in die Knie +++ Ukraine hält Nachschubwege nach Bachmut – trotz heftiger Kämpfe +++ Biden sieht keine Anzeichen für russischen Atomwaffeneinsatz +++ UN-Vollversammlung in New York +++ alle Entwicklungen im Liveblog.