Nord Stream 2 : Beschäftigt Schwerins Klimastiftung bald die Justiz?

In Mecklenburg-Vorpommern spitzt sich der Streit um die Zukunft der Klimastiftung weiter zu. Am Wochenende wurde bekannt, dass der Stiftungsvorstand um Altministerpräsident Erwin Sellering (SPD) beschlossen hat, sämtliche Bezüge zum Gaskonzern Nord Stream 2 aus der Stiftungssatzung zu streichen. Der Vorsitzende möchte die Stiftung auf diese Weise erhalten. Seine Amtsnachfolgerin Manuela Schwesig (SPD) strebt deren Ende an. Ihr Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte in der vergangenen Woche ein Gutachten der Hamburger Juraprofessorin Birgit Weitemeyer vorgestellt, wonach das Aus juristisch zwingend sei. Die Professorin nimmt damit die maximal mögliche Gegenposition zu ihrer Bochumer Kollegin Katharina Uffmann ein. Diese hatte im Auftrag des Stiftungsvorstandes ein Gutachten erstellt, wonach die Stiftung aus rechtlichen Gründen auf jeden Fall weiterbestehen müsse. In Uffmanns Text sind zwischen den Zeilen allerdings Zweifel der Gutachterin an ihrer eigenen Rechtsposition erkennbar (F.A.Z. vom 29. 4.). Dies lässt sich von Weitemeyers Ausarbeitung nicht sagen.

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch.

Anders als Uffmann ist Weitemeyer der Ansicht, die in der Stiftungssatzung enthaltene Norm, wonach der Vorstand die Klimastiftung bei Unmöglichkeit ihres Zwecks oder geänderten Verhältnissen auflösen kann, sei problemlos anzuwenden. Die materiellen Voraussetzungen seien gegeben, die „Erfüllung aller Stiftungszwecke“ sei „rechtlich unmöglich geworden“. Die Wissenschaftlerin geht davon aus, dass der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zur Unterstützung der umstrittenen Erdgasleitung Nord Stream 2 für den Stiftungszweck elementar ist. Dieses Engagement könne nicht fortgesetzt werden. Die Stiftung könne zudem das Ziel des Klima- und Umweltschutzes nicht weiterverfolgen. Sellerings Satzungsänderung könnte demnach den Fortbestand der Stiftung nicht retten.