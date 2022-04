Umstrittene Klimaschutzstiftung in Schwerin will weitermachen

Nach Gutachten : Umstrittene Klimaschutzstiftung in Schwerin will weitermachen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist wegen der umstrittenen Stiftung in die Kritik geraten und will sie auflösen. Die Stiftung denkt nicht daran - und beruft sich dabei auf ein Gutachten.

Trotz des klaren Willens von Landesregierung und Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, die umstrittene Klimaschutzstiftung des Landes aufzulösen, hat deren Vorsitzender angekündigt, sie weiterführen zu wollen. Am Freitag ließ die Stiftung in Schwerin wissen, dass eine Auflösung stiftungsrechtlich und aus Haftungsgründen nicht möglich sei. Man berief sich dabei auf ein Gutachten der Rechtswissenschaftlerin Katharina Uffmann aus Bochum. „Damit ist für uns als Stiftung eine Auflösung vom Tisch“, sagte der Stiftungsvorsitzende Erwin Sellering, der als Ministerpräsident der Vorgänger von Manuela Schwesig war (beide SPD).

Die Klimastiftung war Anfang 2021 ohne Gegenstimme im Landtag bestätigt und gegründet worden. Zwar hob die Landesregierung hervor, dass die Stiftung ihrem Namen folgend dem Klima- und Umweltschutz im Land dienen solle, allerdings war von Anfang klar, dass sie auch dabei helfen sollte, die Sanktionsdrohungen Amerikas zu umgehen und den Bau der Nord-Stream-2-Pipeline abzusichern, die in Vorpommern anlandet. Dazu wurde in der Satzung die Gründung eines Geschäftsbetriebs ermöglicht und dabei der Nord Stream 2 AG große Mitspracherechte zugestanden. Die Stiftung wurde mit 200.000 Euro vom Land ausgestattet und mit 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG.

CDU fordert Sellerings Abberufung

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte Schwesig die Gründung der Stiftung als Fehler bezeichnet, ebenso wie die Unterstützung des Pipeline-Projekts. Vorwürfe, dass die Nord ­Stream 2 AG selbst federführend bei der Gründung war, hatte sie zurückgewiesen. Landtag und Landesregierung sprachen sich für die Auflösung der Stiftung aus und beantragten dazu ebenfalls ein Rechtsgutachten, das noch aussteht.

Laut Innenministerium liegt es derzeit in einer „ersten elektronischen“ Fassung vor, man warte noch auf die postalische Zusendung der Endfassung. Uffmann kommt in ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass eine „Auflösung oder Aufhebung der Stiftung als Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, in dessen Folge der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zur Vollendung von Nord Stream 2 derzeit abgewickelt wird“, weder mit der Satzung noch mit dem Gesetz in Einklang stehe.

Weder liege „ein Fall der Unmöglichkeit des Stiftungszwecks vor, noch haben sich die Verhältnisse derart geändert, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll erscheint“, wird Uffmann zitiert. Der Stiftungszweck sei der Schutz von Klima, Umwelt und Natur. Sellering teilte zudem mit Blick auf das von der Nord Stream 2 AG gezahlte Geld mit, es werde geprüft, ob die Stiftung von der Schenkungsteuer befreit sei.

Die Staatskanzlei teilte mit, man halte an dem Ziel einer Auflösung fest. „Wir alle sehen, dass eine Auflösung der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV ein rechtlich komplexer Sachverhalt ist“, sagte der Chef der Staatskanzlei Patrick Dahlemann (SPD). Deshalb habe die Landesregierung auch ein Gutachten in Auftrag gegeben. „Wir werden natürlich auch das vom Stiftungsvorstand beauftragte Gutachten, das heute vorgestellt wurde, prüfen.“ Die Opposition zeigte sich empört. Die CDU forderte Schwesig auf, Sellering abzuberufen.

Die Grünen teilten mit, das Gutachten leide an einem zentralen Mangel: „Als Hauptzweck der Stiftung wird darin der Klima- und Umweltschutz angesehen. Mittlerweile kann aber kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV zu dem Zweck gegründet wurde, einen Beitrag zu der Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 zu leisten.“